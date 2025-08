Lessico da reality: ’vogliati bene’ e ‘invergognirsi’

"L’udienza è tolta". Ma non siamo a “Forum“ bensì sulle calienti coste della Calabria dove si è appena chiuso “Temptation Island“, il reality di Canale 5 targato Fascino Ptg (leggi Maria De Filippi) che quest’anno dei “soliti“ tradimenti e lacrime ha offerto un’inedita narrazione in stile binge-watching, come per le migliori serie Netflix. E il feuilleton (televisivo) – chiamatelo pure romanzo d’appendice popolare – ha fatto l’exploit. Ogni sera un nuovo record d’ascolti fino a infrangere il muro dei 4,6 milioni di spettatori, con picchi di oltre il 50% di share, nell’ultima puntata: dopo tante edizioni, il miglior risultato di sempre. Numeri da far invidia anche alla migliore fiction Rai, frutto di colpi di scena continui, tragedie greche, sceneggiate napoletane ("M’ vuò spusà’") e falò di confronto finali ma infiniti.

Come per la coppia di avvocati Sonia M. e Alessio. Lui, il protagonista dell’edizione. Killer senza pietà della grammatica, attualmente ricercato dalla Crusca. "L’italiano non è diversamente interpretabile" sostiene il Perry Mason della spiaggia che trasforma il falò in un legal drama più all’Azzecca-garbugli che all’americana: "Primo punto: non abbiamo mai avuto modo di relazionarci con soggetti terzi, per questo siamo venuti a Tentescion". E poi: "la parola ti condanna più dei fatti", o "prima di interagire vorrei vedere il materiale posto a fondamento della sua decisione".

"Io questo programma me lo sono studiato nel cervello" tuona all’inizio dell’avventura, quando la fidanzata lo manda a chiamare e lui si vede già fuori dal reality, svelandosi in preda all’isteria: altro che "viaggio nei sentimenti", il suo doveva essere il viaggio verso il lancio di se stesso come personaggio tv – obiettivo peraltro ampiamente raggiunto vista la pioggia di meme e di ironie che si sono abbattute via social non tanto sui suoi strafalcioni quanto sul tono tonitruante-pretenzioso con cui li produceva in purezza, senza mai neanche per sbaglio fermarsi a "invergognirsi" (altro copyright Temptation 2025 ma stavolta della coppia-scoppiata Rosario/Lucia). Al secondo falò di confronto liquida la sua Sonia con un "mi raccomando: vogliati bene", al terzo decide di tornare con lei ma solo dopo aver "rivalutato l’offerta". Così le promesse di andare "a fare un percorso psicologico importante" svaniscono nel nulla. Tanto ormai era già stato da solo "a soffrire in albergo, giustamente". A lui l’onore di chiudere questa edizione con l’ormai mitologico: "E adesso che si fa? Che devo fare?". Ovvio: partecipare al prossimo reality Mediaset. Di diritto.