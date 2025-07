Real Estate. Interni e tecnologia. Il nuovo modello di Contract district

Contract District Group (CDG) rivoluziona il mercato immobiliare residenziale, integrando il Design System con il Real Estate e posizionandosi come primo player distributivo di prodotti di interni a Milano. In occasione dei dieci anni di attività, presenta una nuova immagine coordinata e un sito rinnovato, espressione di un modello evoluto e sempre più tech-oriented.

Cuore dell’innovazione è l’ERP proprietario Desop, che ottimizza l’intera filiera dell’arredo – dalla progettazione alla logistica – garantendo un’esperienza d’acquisto fluida e integrata. L’intelligenza artificiale potenzia ulteriormente il processo, accelerando concept, moodboard e render mantenendo alta la qualità progettuale.

CDG si distingue per il suo ruolo di partner strategico per developer e investitori istituzionali, offrendo project management completo, dalla revisione dei layout fino alla consegna chiavi in mano. L’assistenza post-installazione è gestita tramite l’app Home-J, che consente agli utenti di seguire avanzamento lavori, prenotare servizi e ricevere supporto.

Nel settore Build to Rent, CDG ha curato progetti come Palazzo dal Verme (Reale Immobili), Townlife Maggiolina (Generali RE) ed Easy (AXA e Redbrick), quest’ultimo innovativo esempio di housing sociale arredato e digitalizzato grazie alla sinergia con Titiro Digital.

Questa strategia si allinea alla crescente domanda di case arredate in formula chiavi in mano, legata a fenomeni come la migrazione urbana, l’aumento degli affitti brevi e la difficoltà di accesso al credito.