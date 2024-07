Re Giorgio fa il bis a Forte dei Marmi. Apre la sua boutique

Forte dei Marmi è uno dei luoghi del cuore di Giorgio Armani che ha iniziato a frequentare la Versilia a metà degli anni Settanta col suo socio e compagno di vita Sergio Galeotti che era nato proprio lì. Dagli anni giovanili l’affetto per quel mare e quelle Apuane non è mai tramontato. E il grande stilista – che solo pochi giorni fa ha compiuto 90 splendidi anni – soggiorna a periodi nella sua villa a Roma Imperiale e spesso qualcuno lo poteva incrociare in bicicletta in centro insieme ai più stretti collaboratori.

Così fa piacere sapere che ora il Gruppo Armani apre la prima boutique Giorgio Armani in Versilia e proprio al Forte dei Marmi, in via Carducci 16. ll nuovo negozio si aggiunge al punto vendita Emporio Armani già presente al civico 29 della stessa via. La nuova boutique della prima linea è ospitata in un edificio preesistente, la cui caratteristica architettura è stata mantenuta inalterata, e si sviluppa su due livelli con doppia esposizione e due zone lounge esterne, per una superficie complessiva di circa 187 metri quadri.

Al piano terra lo spazio offre abiti, accessori, occhiali Giorgio Armani donna, i preziosi della collezione di fine jewellery e una selezione di capi e accessori Poldo x Giorgio Armani. Al primo piano è proposta la collezione maschile di abiti e accessori, occhiali e orologi. Gli ambienti sono caratterizzati, alle pareti, dalla carta da parati con l’iconico motivo di palme nei toni del blu e dell’oro. Il pattern grafico stilizzato si ispira al concept delle boutique resort di alcune località marine e contribuisce a creare un’atmosfera fresca ed elegante. Il soffitto semilucido crea riverberi e giochi di luce, mentre il pavimento nei toni naturali ricorda il colore della sabbia.

Eva Desiderio