Ratzinger e Bergoglio, papi ancora divisivi

Benedetto e Francesco, due Papi divisivi? È la domanda a cui risponde Rosanna Virgili, biblista, filosofa e teologa, nel suo libro Benedetto e Francesco (San paolo, 175 pp, 16 €) I due pontefici arrivano dopo Giovanni Paolo II che "non era divisivo poiché colmo di chiaroscuri". Virgili descrive Ratzinger come più legato al passato, e un Francesco aperto al futuro:" Per questo i due risultano ancora per molti – cattolici e non cattolici – divisivi",