Rassegna di danza contemporanea. Ad ’Hangartfest’ il tema del mito

Il tema del mito, reinterpretato come forza vitale e generatrice di immagini, visioni e linguaggi. Fino al 21 settembre Pesaro ospita la XXII edizione di ’Hangartfest’, festival di danza contemporanea che ospiterà le prime nazionali di Sebastian Zuber, Michele Ifigenia Colturi, Masako Matsushita, Lucia Mauri, Olimpia Fortuni e Michela Paoloni, Marisa Ragazzo e Omid Ighani e i site specific di Marta Bevilacqua, Nicholas Baffoni e Camilla Perugini.

Il centro del festival sarà la Maddalena - Centro Arti Performative (in foto una scena de ’Il sale e il pane’), ex chiesa recentemente riqualificata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, oggi spazio versatile e votato alla creazione. Ma è il carattere ’diffuso’ che rende ’Hangartfest’ così dinamico e occasione per scoprire luoghi simbolici della città in dialogo con pubblico e creazione contemporanea: dal Museo Nazionale Rossini al Salone Antonia Pallerini di Palazzo Gradari, fino alla Villa Imperiale, che per il terzo anno ospiterà performance site-specific nel Parco San Bartolo.

Il festival rinnova infine il suo legame con l’entroterra pesarese, raggiungendo i borghi di Piobbico e Lunano. Per info cliccare su www.hangartfest.it

b.c.