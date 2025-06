Rassegna al C.A.M.Po.. Sculture, ma anche incontri e proiezioni

È una mostra collettiva di scultura di raro pregio quella che si può visitare a Pietrasanta nello spazio all’aperto del C.A.M.Po. (Centro Arte Mariella Poli) fino al 13 luglio (dal giovedì alla domenica ore 11 - 13 / 16 - 20). Intitolata ‘L’essere umano: uno strano animale con l’anima e la coscienza’, vede in mostra sculture di varie dimensioni realizzate da Roberto Barni, Elena Bianchini, Sandro Chia, Emanuele De Reggi, Novello Finotti, Zoran Grinberg, Athos Ongaro, Mimmo Paladino, Antonio Trotta, Giuliano Vangi. Non mancano serate a tema con proiezione di film, incontri su libri, conferenze di psicologia e sociologia, degustazioni gastronomiche, musica e intrattenimento ludico-culturale (info www.mariellapoli.it). La mostra è stata curata da Mariella Poli e presentata da Gian Luigi Corinto.

L’intento artistico della curatrice è sostenuto da un pensiero filosofico attento ai problemi attuali dell’umanità: "È per me sentito il ruolo del singolo essere umano in un collettivo di persone e nella natura - spiega Poli - nonché come l’umanità si rapporta con gli altri animali, in una possibile armonia che può generare collegamenti intensi, rispettando le diversità. Siamo parte importante del mondo e nel mondo viviamo, ed è estremamente rilevante, come esseri ’strani’, con anima e coscienza, siano capaci non solo interagire con affiatamento, sentimento, consapevolezza, con i nostri simili ma con tutta la natura, con tutti gli esseri viventi". Una mostra che invita a una profonda riflessione in un momento storico in cui: "Purtroppo non sempre i cuori hanno battiti positivi e dedicati all’accoglienza. I sentimenti sono molteplici e le domande interiori, tante".

Maurizio Costanzo