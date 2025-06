Rassegna a Milano. Tra mercatini vintage proiezioni e musica

di Raffaella ParisiTorna questo week-end (domani e domenica) SSFF, Skate & Surf Festival film, giunto alla nona edizione, agli spazi East End Studios di via Mecenate. Due intensi giorni di skate e surf tra proiezioni internazionali, esposizioni artistiche e live painting, workshop e attività per le famiglie, musica, mercatini vintage. La scorsa edizione il festival promosso da Onde Nostre e supportato da Vans con direttore artistico Luca Merli, ha accolto oltre 30.000 visitatori. In concomitanza il Go Skateboarding Day che ospiterà atleti, registi e creativi internazionali.

La giuria dell’edizione 2025 sarà composta da esperti come Paul Labadie, storico videomaker francese attivo dagli anni ’90 e direttore artistico della serie Antizipated per Antiz Skateboards; Federico Tognoli, figura chiave della scena skate underground di Brescia, oltre che fondatore dello skateshop Frisco, Matteo Ferrari, co-fondatore di Onde Nostre, fotografo professionista e surfer. Il team di giudici dovrà valutare con attenzione ogni film per assegnare i premi di Best Surf Film, Best Skate Film e il prestigioso Grand Jury Prize.

L’edizione di quest’anno di SSFF propone un workshop e attività per un pubblico di ogni età con esperienze creative e immersive. Accanto alle rampe e gli ostacoli progettati per le numerose riding session e per la skate school vi sarà un doppio appuntamento: domani alle 19.30 andrà in scena una battle a colpi di trick sulla rampa, mentre domenica a partire dalle 19 il festival sarà animato dalla street competition all’interno della stage area.