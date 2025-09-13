Raoul Bova domani parla a Verissimo. L’attore torna in tv con ‘Buongiorno, mamma!” e poi Don Matteo 15

Roma, 13 settembre 2025 - Raoul Bova torna sul piccolo schermo dopo il terremoto che lo ha coinvolto dal punto di vista privato, tra diffusione illegale delle ormai famose chat personali, ricatti, audio rubati e matrimonio finito.

Lo fa da ospite domani a Verissimo, aprendo le danze della nuova stagione del talk show del weekend condotto da Silvia Toffanin.

L’attore romano – oltre che delle vicende private, come si immagina – parlerà della terza stagione di ‘Buongiorno, mamma!”, la fortunata fiction al via il 17 settembre su Canale 5 in prima serata dove Bova torna nel ruolo di Guido Borghi, affettuoso papà e stimato preside di un liceo.

L'attore è impegnato anche nelle riprese di Don Matteo 15 prossimamente in onda su Rai1 e intanto si prepara a tornare su Canale 5 con la serie tv, prodotta da Rti e Lux Vide, società del gruppo Fremantle, che ha debuttato nel 2021, ha saputo intercettare i gusti del pubblico e continua a raccontare le vicende della famiglia Borghi. E come spesso accade nei rinnovi delle serie, anche in questa stagione non mancano abbandoni e new entry. Maria Chiara Giannetta (Anna della Rosa, moglie di Guido) non sarà più un personaggio regolare: la vedremo negli episodi, ma comparirà in modo sporadico. Nel cast entra Serena Iansiti nel ruolo di Laura De Santis, una donna misteriosa segnata da un passato ingombrante, diventerà la nuova compagna di Guido. Torna invece Beatrice Arnera nei panni di Agata Scalzi, l'infermiera di Anna, che rientra da Londra per trascorrere le feste natalizie a casa Borghi. Ritroviamo anche Ginevra Francesconi, Elena Funari, Giovanni Nasta e Domenico Diele. Mentre Thomas Berger Christensen entra nel cast per sostituire Matteo Oscar Giuggioli nel ruolo di Jacopo, il secondogenito di Guido e Anna.