Giordania, chi è Rajwa Saif: 3 cose da sapere sulla futura regina. L’affetto di Rania e l’importanza dell’origine saudita

Amman, 28 maggio 2023 – Ma chi è la futura sovrana Rajwa Saif, che il 1 giugno sposerà il principe Hussein, già ribattezzata la Kate Middleton di Giordania? La regina Ranja ha definito la futura nuora come “una terza figlia”. Non ha sangue blu ma discende da una famiglia influentissima. Insomma in queste royal wedding si intrecciano amore e politica. Ecco 5 cose da sapere.

Giordania: chi è Rajwa Saif, che il 1 giugno sposerà il principe ereditario Hussein

“Ci ha presentato un compagno di scuola”: sono quasi le uniche parole che il principe Hussein si è lasciato sfuggire sulla futura moglie, che sarà principessa ereditaria di Giordania, per tutti altezza reale. Come si sa la royal family giordana tiene molto alla privacy. Di Rajwa si sa che è architetto, ha studiato a New York, ha fatto tappa anche a Dubai e a Los Angeles. Tra i pochi dettagli che trapelano: Rajwa ama andare a cavallo e nuotare.

La regina Rania si dimostra materna con la futura nuora, che ha definito la sua terza figlia femmina. Le due donne condividono sicuramente una grande attenzione allo stile, che in questi 30 anni ha fatto della sovrana una vera icona, ammiratissima.

Rajwa è figlia di Khaled Saif, uno degli imprenditori più influenti dell'Arabia Saudita, sposato con Azza Sudairi, del clan che, nel corso dei decenni, ha dominato la casa reale saudita. Ai Sudairi appartengono sia l'attuale re saudita Salman sia suo figlio, Muhamma ben Salman, principe ereditario e di fatto leader del regno petrolifero del Golfo. Insomma, in queste nozze da favola s’intrecciano amore e politica.