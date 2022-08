Curiosità, studio tedesco sui ragni: fanno i sonnellini (e forse sognano)

Da tempo la scienza indaga sul sonno dei ragni. Non è mai stato chiaro se gli aracnidi dormono, e come. Ora una ricerca dell’Università di Costanza, in Germania, ci spiega che non solo questi animali fanno sonnellini con un ciclo simile al nostro, ma che potrebbero anche sognare.





Sonno a 8 zampe

I ricercatori tedeschi hanno ripreso con una telecamera dei piccoli ragni saltatori durante la notte per scoprire le dinamiche del sonno. Le riprese hanno mostrato schemi che assomigliano molto a veri e propri cicli del sonno, fasi in cui le zampe dei ragni si contraevano e alcune parti dei loro occhi tremolavano.

Questo schema è stato descritto come uno stato simile al sonno REM, che negli esseri umani è la fase attiva del sonno corrispondente al movimento rapido degli occhi, il momento in cui abbiamo i sogni.

Sappiamo che anche altri animali, tra cui alcuni uccelli e mammiferi, sperimentano il sonno REM, ma non si sapeva molto dei ragni, finora.

I sogni dei ragni

I risultati, pubblicati sulla rivista Proceedings of the National Academy of Science, mostrano che i movimenti notturni che avvengono nei ragni assomigliano molto alla fase REM di altre specie, e che avvengono in cicli regolari, come negli esseri umani.

"È stata la cosa più insolita che abbia mai visto", ha detto Daniela Roessler, leader dello studio Ora i ricercatori approfondiranno meglio le fasi del sonno dei ragni, per capire se davvero si tratta di un sonno sognante come il nostro e c