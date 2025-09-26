Ragazzo sequestrato a Vittoria (Ragusa): rapito da commando armato e incappucciato

Roma, 26 settembre 2025 – Sono ore d’ansia a Vittoria, in provincia di Ragusa, per un giovane sequestrato in una piazzetta della cittadina siciliana. Il ragazzo, non ancora maggiorenne, si trovava ieri sera nel rione Forcone, quando è stato prelevato da due sconosciuti col volto coperto che lo hanno costretto a salire su una Panda nera prima di allontanarsi a tutta velocità. La vittima del rapimento è il figlio di un noto commerciante ortofrutticolo della zona. Prima di catturarlo, i sequestratori lo avrebbero chiamato per nome e avrebbero detto ad altri giovani presenti di non preoccuparsi perché era soltanto lui l'obiettivo.

Stando alle testimonianze raccolte sul posto, i due erano armati e parlavano in italiano, con voce di adulti. Saliti sull'auto con la vittima sono andati via scortati da una Panda bianca. Due, quindi, le vetture utilizzate dal commando.

Vittoria sotto choc

Il sequestro è avvenuto alle 21.30 di ieri. Vittoria è sotto choc, del giovane non si hanno ancora notizie. Sul luogo del rapimento è stato rinvenuto il cellulare del ragazzo, lasciato per terra dai banditi prima di andare via. Una mossa dettata probabilmente dalla volontà di non farsi tracciare dagli inquirenti.

Le due auto Panda, dopo il sequestro di persona, sarebbero fuggite in direzione di Pedalino. Gli investigatori hanno interrogato i presenti e visionato le immagini riprese dai sistemi di sorveglianza della zona e avviato le ricerche in un'area estesa del Ragusano. La Procura di Ragusa, contattata, non ha rilasciato alcun commento sull'accaduto. Sull’accaduto indagano la squadra mobile e il commissariato di Vittoria.

Raid ieri sera a Vittoria,vittima figlio di un noto commerciante

L’appello del sindaco

Dopo il sequestro, una giunta del Comune di Vittoria per chiedere un potenziamento delle forze dell'ordine è stata convocata dal sindaco Francesco Aiello. "Lo chiediamo da anni - dice Aiello - c'è un bisogno di sicurezza e da anni lanciamo l'allarme. Se un sindaco chiede aiuto ha diritto di essere ascoltato. Questo episodio ci riporta indietro nel tempo, a trent'anni fa, con il sequestro del notaio Garrasi e nel dopoguerra con quello del piccolo Alfredino Fuschi. Siamo preoccupati - aggiunge il sindaco di Vittoria - anche per il modo in cui l'episodio sarebbe avvenuto: davanti a testimoni e con le armi in pugno. Speriamo che al più presto questo giovane possa essere portato in salvo e restituito alla sua famiglia". Vittoria, centro agricolo del Ragusano, è nota per ospitare il più grande mercato ortofrutticolo del Mezzogiorno d'Italia.