Raffinato ’Nite Kong’. Se la notte è passione

Lo studio MAS Architettura, in collaborazione con LaiBE Architettura, presenta il ’Nite Kong’, raffinato night club di trenta sedute affermatosi come uno dei locali più ambiti nella vita notturna romana. Nite Kong non è solo un night club, ma un’immersione che si estende all’architettura stessa del locale. Il design curato di questo night club permette un viaggio attraverso l’estetica della notte, tributo all’eleganza e alla bellezza. Un luogo dove la passione per la notte si sposa con la raffinatezza.