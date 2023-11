Raffaella Carrà, un nuovo libro celebra moda e mito dell’icona pop

Roma, 16 novembre 2023 – A più di due anni dalla triste scomparsa di Raffaella Carrà, domani, venerdì 17 novembre, esce un nuovo libro in suo onore. Il volume, intitolato ‘Raffaella Carrà. Tra moda e mito’ (24 Ore Cultura), curato dallo storico dell’arte e della moda Massimiliano Capella, vede la direzione artistica di Sergio Iapino, ed è dedicato alla vita e alla carriera della regina del pop italiano, un'artista poliedrica e iconica.

In particolare, ‘Raffaella Carrà. Tra moda e mito’ ripercorre il cammino di Raffaella Carrà tra grande e piccolo schermo, ponendo l’accento sul suo stile distintivo che ha influenzato la moda italiana e mondiale. Attraverso oltre due secoli, l'artista è stata capace di mantenere una leggerezza e frivolezza desiderate, diventando l'artista più influente e innovativa nel panorama dello show business tricolore. Il volume sarà presentato a Milano il 18 novembre nella cornice di Bookcity.

Stile unico

Il nuovo libro a cura di Capella presenta una raccolta dei look più iconici di Raffaella Carrà, considerati dei veri e propri pezzi storici che hanno lasciato un'impronta nella moda italiana. Dai primi anni Sessanta ai giorni nostri, il libro esplora abiti diventati simbolo di libertà e indipendenza femminile, attraverso cui l'artista ha parlato a diverse generazioni. I look della Carrà, caratterizzati da colori vivaci, paillettes e tonalità mai viste prima in televisione, ha anticipato tendenze ancora presenti sulle passerelle contemporanee.

Basti pensare ai crop top, solo per fare un esempio. La sua moda non ha solo suscitato scalpore e critiche, ma ha anche sfidato un sistema conservatore e polveroso, ispirando le donne che cercavano l'emancipazione negli anni '60 e '70. Il volume vuole essere un omaggio al mito di Raffaella Carrà attraverso un ampio apparato iconografico, composto da foto di repertorio e materiale inedito, che la ritrae con abiti e costumi di scena che hanno segnato una vera e propria rivoluzione nel mondo dello spettacolo. Un volume di ampio formato, con finiture di pregio, per celebrare una protagonista assoluta della televisione italiana, ma anche della storia del costume su scala mondiale.

Su Disney+

La chiave del fascino immortale della Carrà è legata anche a un alone di mistero che, se da una parte l’ha resa la diva amata dal Mediterraneo al Sud America, dall’altra non ha mai permesso a nessuno di entrare in modo indiscreto nella sua sfera privata, di cui è sempre stata molto gelosa. Sappiamo che in lei convivevano sostanzialmente due anime, quella della regina dello spettacolo da oltre 60 milioni di dischi venduti, e quella, più fragile e sensibile, di Raffaella Pelloni, suo nome all’anagrafe. Il 27 dicembre, su Disney+, debutta la prima docu-serie originale, composta da tre episodi da sessanta minuti ciascuno, dedicata alla Carrà. Si intitola ‘Raffa’ ed è stata diretta dal regista Daniele Luchetti.

La sceneggiatura è a cura di Cristiana Farina e Barbara Boncompagni. Attraverso le immagini più rappresentative ed esclusive, tratte dall’archivio privato della star, e a testimonianze inedite, viene raccontato il mito della Carrà partendo dalla sua infanzia in Romagna, tra la dolcezza della madre e della nonna e il dolore per l’abbandono del padre. Si parla anche del flirt, molto discusso sui giornali dell’epoca, tra lei e Frank Sinatra, i grandi amori – Gianni Boncompagni e Sergio Iapino, destinati a rimanere nella sua vita anche dopo la fine del rapporto sentimentale – il rimpianto legato all’assenza di figli e alla maternità mancata, i periodi difficili e le risalite.

