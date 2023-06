Gli 80 anni di Raffaella Carrà, gigantografia a Times Square. Tutti gli eventi in programma

New York, 16 giugno 2023 – Raffa in the Sky. Non è solo il titolo dell’opera lirica che andrà in scena in autunno per ‘Bergamo Brescia Capitale della Cultura’, ma è anche l’immagine di una diva che non conosce età. Il mito di Raffaella Carrà va oltre il tempo e lo spazio, vivo più che mai a quasi due anni dalla scomparsa. L’iconico caschetto biondo avrebbe compiuto 80 anni il 18 giugno e, per celebrare la showgirl più amata di sempre, stanno per debuttare una serie di eventi in Italia e nel mondo. La Raffa internazionale è celebrata perfino a New York: la sua gigantografia è apparsa su un grattacelo di Times Square, visto che la star è la prima astista scelta come ‘Ambassador per Spotify Equal’ per il suo impegni contro le discriminazioni di genere. Era il 5 luglio 2021 quando Raffa si è spenta nella sua casa romana, dopo una vita di successi iniziata con il primo vagito a Bologna nel lontano 18 giugno 1943. Ecco cosa succederà nel mondo per ricordare gli 80 anni di Raffaella Carrà.

Standing ovation per Raffa nella ‘Grande Mela’

Nel giorno che sarebbe stato il suo compleanno, anche da New York arriva l'omaggio a Raffaella Carrà. Il volto dell'artista italiana, infatti, è apparso sui maxi schermi pubblicitari di Times Square nei giorni che precedono il 18 giugno, il giorno del suo 80esimo compleanno (mancato). L'iniziativa è di Spotify Equal, che ha scelto l'artista come prima ambassador per promuovere l'uguaglianza nell'industria musicale. Con la sua discografia, infatti, Raffaella ha spesso trattato tematiche contemporanee. Luca, ad esempio, è stata tra le prime canzoni italiane a raccontare apertamente il tema dell'amore omosessuale. Il brano è stato scelto da Spotify come titolo di testa della playlist ‘Spotify Equal Italia’ per tutto il mese di giugno.

Japino: “A Madrid la più grande Fiesta per i suoi 80 anni”

È stato presentato in anteprima mondiale ‘Bailo Bailo’, il musical dedicato a Raffaella Carrà, creato con la consulenza artistica di Japino, che debutterà allo storico Teatro Capitol sulla Gran Via di Madrid il prossimo 2 novembre. “Raffaella Carrà non era solo una grande donna di spettacolo. Era un'innovatrice, una donna libera, coraggiosa. Ce l'abbiamo un po’ tutti nel Dna, per quello che ha fatto, per la sua musica, per la sua storia”, racconta la produttrice del musical, Valeria Arenzon. Nel cast, star come Lydia Fairen, Natalia Millan, Thomas Naim, Dani Tatai, Pepa Lucas e Chez Gutzman. “Saranno 95 minuti di cui 80 cantati, dal vivo, con tutte le hit di Raffaella”, anticipa Arenzon. “Devo ringraziare Valeria Arzenton – ha detto oggi Sergio Japino – perché è stata forse l'unica, dopo la scomparsa di Raffaella, ad aver mantenuto ciò che ha promesso per renderle omaggio. Quando mi ha detto del debutto mondiale a Madrid ho pensato che questo musical sarebbe stata la più grande Fiesta che si potesse immaginare per i suoi 80 anni”.

‘Raffa’: il film

Il cinema celebra Raffaella Carrà e la sua fenomenale carriera con ‘Raffa’, il film diretto da Daniele Luchetti, scritto da Cristiana Farina con Carlo Altinier, Barbara Boncompagni, Salvatore Coppolino, Salvo Guercio. In arrivo in anteprima nelle sale dal 6 al 12 luglio, a pochi giorni da quello che sarebbe stato l’ottantesimo compleanno della Carrà. ‘Raffa’ è un titolo originale Disney+ prodotto da Fremantle e rappresenta l’opportunità esclusiva per ripercorrere sul grande schermo, attraverso le voci e il racconto di chi l’ha conosciuta e con preziose immagini di repertorio, la vita, il carattere e il percorso artistico di un personaggio straordinario che ha saputo entrare nell’immaginario collettivo con la sua energia dirompente.

Tre nuovi album firmati Carrà

Oggi sono usciti in digitale sulle piattaforme streaming tre suoi nuovi album: 'Fiesta (Italian Edition)', 'Mi spendo tutto’, 'Raffaella (1988)'. Ancora poche copie disponibili dell'esclusivo cofanetto 'Raffaella Carrà - Gli anni Rca - I singoli 1970-1971' (Sony Music), un box in tiratura limitata e numerata a 500 copie, con all'interno 5 vinili 7'' 45 giri, per la prima volta colorati e con copertine fedelmente riprodotte. Nel cofanetto, che sarà disponibile unicamente sullo Store Sony Music, sono contenuti i primi cinque singoli di Raffaella Carrà pubblicati dal 1970 al 1971 per la Rca Italiana. Dalla sigla 'Ma che musica maestro' del programma ‘Canzonissima '70’, che segna l'inizio della carriera discografica di Raffaella, a 'Tuca Tuca', brano lanciato durante 'Canzonissima 1971'. Durante l'anno Sony Music dedicherà a Raffaella Carrà altre uscite discografiche speciali. Inoltre, le sue hit saranno disponibili prossimamente nell'album 'Raffaella Carrà: Sensational Hits'.

Raffaella al Milano Pride 2023

Il 24 giugno a Milano l'artista (icona LGBTQ+ negli anni '90) sarà celebrata dal dj Protopapa alla console. Lo show speciale per Milano Pride 2023 vedrà sul palco anche le creature di Drama, il queer cabaret che onoreranno la vita e la musica della cantante scomparsa. La direzione artistica, condivisa con la burlesquer Ella Bottom Rouge, sarà arricchita dalle coreografie di Andrea Piras aka Kid.

Millemilioni su RaiPlay

Dalle Teche Rai verrà rispolverato il programma memorabile ‘Millemilioni’ (1981), il giro del mondo in cinque puntate che segnò la consacrazione planetaria di Raffaella Carrà ad indiscussa icona pop della musica e dello spettacolo. Le cinque puntate verranno riproposte integralmente su RaiPlay (clicca qui per vederlo). (www.raiplay.it/programmi/millemilioni). Cinque grandi capitali mondiali – da Buenos Aires a Città del Messico, passando per Roma – teatro di quello che fu uno dei primi esperimenti di coproduzione televisiva internazionale. Un lavoro colossale, ognuna delle puntate costò 45 milioni di lire e tre settimane di lavoro, destinato a essere visto da “mille milioni” di telespettatori: nella primavera del 1981 andò in onda in contemporanea in Italia, Argentina, Messico, Russia e Inghilterra. Abiti strepitosi appositamente creati per lei, musica e tanto ballo. Tra successi come ‘Fiesta’, ‘Pedro’, ‘A far l'amore comincia tu’ e grandi classici della musica italiana – indimenticabile l'interpretazione di «Volare» di Domenico Modugno sulla pista dell'aeroporto di Fiumicino – Raffaella si cimenta anche in brani del patrimonio musicale locale: il tango ‘A media luz’, gli stornelli romani, ‘Cielito Lindo’ insieme ai mariachi e addirittura la canzone tradizionale russa ‘Antoshka’.

Una mostra a Bari

Dal 23 giugno al 3 settembre, la Carrà sbarca al Museo Civico di Bari con la mostra 'Raffaella icona dell'arte', che la celebra come icona dell'arte. Icona di stile e regina della televisione, il cui inconfondibile caschetto biondo ha segnato la moda e le pettinature degli anni ’60 e ’70, la mostra tratteggia anche la donna impegnata socialmente, protagonista di campagne pubblicitarie che hanno contribuito a renderla tra i personaggi più amati del nostro Paese. Il percorso espositivo è cospicuo. Ci sono opere grafiche di artisti da tutto il mondo: dalla greca Kelly K al cileno Gabriel Ebensperger, dalla persiana Daria Derakhshan alla francese Zelda Bomba, fino agli italianissimi Simon The Graphic, Il Grande Flagello, Stefano Menicagli, Andrea Giacopuzzi, Elisabetta Raineri, Andrea Mattiello. Arricchiscono la mostra anche tanti street artist, dalle celebri Lediesis con la loro SuperRaffaella a Carla Bru e i suoi collage, da Laben e i suoi stencil a Miss Quark che si è focalizzata sul rapporto tra la straordinaria carriera della Carrà e i tanti marchi della pubblicità di cui è stata testimonial richiestissima e accreditata.

Teche Show: Insinna omaggia Raffa

Domani Raffaella sarà ricordata da Pino Strabioli, con la conduttrice radiofonica Federica Gentile, nella puntata de ‘Il Caffè’ in onda sabato 17 giugno alle 6.05 su Rai 1. Mentre a luglio Flavio Insinna le dedicherà un’intera puntata del suo nuovo programma ‘Teche Show’, alternando interviste e spezzoni originali a filmati d’epoca dei suoi indimenticabili successi.

Raffa in the Sky

Il 18 giugno verranno aperte le prevendite per ‘Raffa in the Sky’, una vera e proprio opera lirica commissionata dal Teatro Donizetti (Bergamo) per il 2023, anno di ‘Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura’. Non sarà una biografia in musica, ma il racconto di una carriera artistica che ha accompagnato le trasformazioni della società italiana dell'ultimo mezzo secolo. Attraverso la straordinaria esperienza della Carrà, l'opera si propone di riflettere sul ruolo dell'artista, senza dimenticare le canzoni che Raffaella ha interpretato. A interpretare Raffaella Carrà in questa nuova produzione bergamasca è stata chiamata la giovanissima Chiara Dello Iacovo, attrice diplomata alla Scuola del Teatro Stabile di Torino e cantante con partecipazioni a Musicultura 2015 e al Festival di Sanremo (Nuove Proposte 2016). Accanto a lei un cast di celebri cantanti d'opera, come Carmela Remigio, Gaia Petrone, Dave Monaco, Haris Andrianos e Roberto Lorenzi, diretti da Carlo Boccadoro. Lo spettacolo debutterà il 29 settembre. Prevendite riservate agli iscritti al ‘Raffaella Carrà International Fan Club'’, dal 1° luglio biglietti disponibili per tutti.

Il libro: ‘La ragazza perfetta’

‘Raffaella Carrà. La ragazza perfetta’. L’iconico caschetto biondo entra in libreria con il romanzo di Adriana Pannitteri, in una collana di Morellini Editore dedicata a vite significative di grandi donne. La giornalista Rai racconta in un libro la donna dietro il personaggio di Raffa. Attraverso la narrazione di aneddoti, ricordi e retroscena, l'autrice ripercorre la vita della celebre artista. Una donna rivoluzionaria conosciuta in tutto il mondo, che viene restituita al lettore nella grandezza del suo percorso professionale e umano. Anche con le sue fragilità.