Raffaella e Brando, è finito l’amore nato a Uomini e Donne. Lei: “Mi sento in colpa”

È arrivata la conferma di una notizia che i fan di Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian temevano da un po’: i due ragazzi, che si sono conosciuti e innamorati nello studio di ‘Uomini e Donne’, non stanno più insieme. La rottura, secondo ciò che ha dichiarato Scuotto su Instagram, è dovuta a diversi alti e bassi che hanno caratterizzato il percorso di coppia una volta fuori dal programma.

L’annuncio sui social

A dare la notizia della fine della relazione è stata Raffaella Scuotto: “Da come avrete già potuto capire, io e Brando non stiamo più insieme. Vi ho sempre portati nel bello della nostra relazione, nelle risate e negli occhi che brillavano solo a parlarne: è così che ho iniziato questa relazione. Ma pian pian, andando avanti, mi sono resa conto che i miei occhi si spegnevano sempre più a causa di molti alti e bassi vissuti e non è cosi che un amore va vissuto” ha scritto la ragazza. E ha continuato: “Non farò la vittima, non m'importa quel che si dirà: ‘ecco, sei arrivata al tuo obiettivo’, ‘volevi solo questo’, chi mi conosce e ha condiviso momenti con noi, sa perfettamente come abbiamo vissuto questo amore, quanta gioia negli alti e quanta sofferenza nei bassi e probabilmente i bassi hanno lasciato in me delle ferite troppo profonde affinché potessi lasciar correre”.

“Chiudo questa storia con il cuore a pezzi, voglio bene a Brando più di quanto io stessa possa immaginare, ma questo non basta quando mancano altre componenti fondamentali. Mi sento in colpa? Assolutamente sì, far soffrire le persone è sempre stato uno dei miei più grandi traumi, ma non mi sentirò mai in colpa per la fine di un amore perché bisogna alimentarlo affinché vada avanti e se questo é venuto a mancare, la colpa è di entrambi, è sempre al 50%, come anche i meriti, come ogni cosa che fa andare avanti un qualsiasi rapporto umano” ha scritto, infine. E ha poi concluso: “Resta il fatto che continueremo a volerci bene anche se le nostre strade si dividono, perché quello che si vive non si dimentica mai, come non svanirà mai ciò che si é provato”.

La risposta di Brando

Non si è lasciata attendere la risposta dell’ex compagno che ha confermato la rottura e ha spiegato che al momento ha bisogno di una pausa: “Ci sono momenti in cui anche le parole sembrano fare troppo rumore. Ultimamente ho bisogno di rallentare, di lasciare andare il superfluo e di prendermi cura di ciò che dentro di me chiede ascolto” ha scritto.

Ha poi annunciato la sua decisione di allontanarsi per un po’ dai social: “Per questo mi allontanerò dai social per un breve periodo. Non per allontanarmi da voi, ma per riavvicinarmi a me stesso. Ci rivedremo presto, con più verità e forse un po' più di luce dentro. Grazie per esserci, anche nel silenzio”.

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian (Instagram)

Il percorso dei due, tra avvicinamenti e rotture

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian si sono conosciuti nello studio del dating show di Canale 5 nel 2023. Lui era il tronista, lei la corteggiatrice che è stata la sua scelta. I ragazzi sono usciti insieme come coppia a marzo 2024 ma ad ottobre dello stesso anno avevano annunciato una prima rottura.

In quel caso era stato Ephrikian a tentare di riconquistare la fidanzata e ci era riuscito dopo circa due mesi. Ad oggi, però, l’addio dovuto anche alla distanza fisica (lei vive a Napoli, lui a Treviso) sembra definitivo.