Tutto pronto a Roma per il Radio Zeta Future Hits Live. Ecco tutti i cantanti presenti al Centrale del Foro Italico

Roma, 30 maggio 2025 - Tutto pronto per il Radio Zeta Future Hits Live, che torna domenica 1° giugno, al Centrale del Foro Italico di Roma per la prima data dell’edizione 2025.

Giunto alla sua quarta edizione, il Radio Zeta Future Hits Live si è ormai affermato come uno degli eventi musicali più attesi dell’estate italiana, portando sul palco tutti gli artisti del momento e le hit che faranno da colonna sonora alla bella stagione. Non è solo un concerto, è un’occasione per parlare alle nuove generazioni di inclusione e condivisione, temi centrali nella comunicazione di Radio Zeta.

Ogni giorno gli speaker di Radio Zeta trasmettono il loro mondo con uno sguardo dinamico e un'energia inconfondibile, connettendosi con chiunque sia proiettato verso il futuro. Il Radio Zeta Future Hits Live rappresenta pienamente questo spirito, fondendo musica, valori e un forte senso di comunità. Un evento dove ogni spettatore non è solo un partecipante, ma si sente subito parte integrante di #TeamRadioZeta, la campagna che debutta su questo palco per unire e dare voce alla nostra straordinaria comunità di ascoltatori.

Il Radio Zeta Future Hits Live dà il via all’estate con l’appuntamento romano di giugno, e tornerà anche quest’anno all’Arena di Verona il 4 settembre, trasformandosi in un’occasione speciale per dare il benvenuto all’autunno. I biglietti per il Future Hits Live di Verona sono disponibili su TicketOne!

“Anche quest’anno il Radio Zeta Future Hits Live torna con grandi artisti dal vivo, in un tempio dello sport: il Centrale del Foro Italico. Uno show musicale che inaugura l’estate insieme a ragazzi e famiglie. Ci vediamo a Verona, il 4 settembre, per la seconda data del Future Hits Live!”, dichiara Lorenzo Suraci, Presidente del Gruppo RTL 102.5.

Cast

Ad accendere la serata, cuore pulsante del Radio Zeta Future Hits Live, saranno gli oltre 40 artisti che si esibiranno sul palco del Centrale del Foro Italico. Tre ore di musica, dal vivo, per celebrare la scena musicale italiana con i suoi protagonisti. Ecco la line-up completa di chi si esibirà domenica:

Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alfa, Annalisa, Artie 5ive, Baby Gang, Bigmama, Bnkr44, Bresh, Capo Plaza, Carl Brave, Clara, Coma_Cose, Dardust, Emis Killa, Fedez, Francesca Michielin, Franco126, Fred de Palma, Gabry Ponte, Gaia, Ghali, Guè, Joan Thiele, Joshua, Lazza, Lucio Corsi, Noemi, Olly, Rkomi, Rocco Hunt, Rose Villain, Sarah Toscano, Serena Brancale, Shablo, Tananai, The Kolors, Tony Boy, Tony Effe, Tormento, Trigno.