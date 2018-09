Londra, 5 settembre 2018 - Lutto nel mondo del giornalismo e della televisione. È morta questa mattina all'età di 40 anni Rachael Bland, storica giornalista della Bbc. A dare il triste annuncio della scomparsa della giovane donna malata da tempo di cancro al seno la famiglia sul profilo Instagram di lei: "La nostra coraggiosa, meravigliosa e bellissima Rachael è morta in pace questa mattina tra le braccia dei suoi famigliari. Grazie a tutti quelli che hanno lasciato un messaggio di cordoglio o anche solo espresso un pensiero per lei. Ci mancherà tanto". Lascia il marito Steve e il figlio Freddie di soli 2 anni.

In un annuncio choc la storica giornalista della Bbc, molto amata dal pubblico britannico, aveva dichiarato che le rimanevano solo pochi giorni di vita. Malata di cancro al seno dal 2016, Rachael aveva dichiarato sui social che le sue condizioni erano peggiorate e che temeva fosse "arrivato il momento". Per questo aveva iniziato a scrivere un libro di memorie e racconti per dire addio al figlio, il piccolo Freddie. "Ha appena due anni. Alla sua età, non potrà ricordarsi molto di me - aveva spiegato a 'The Times' -. Volevo solo mettere tutto in parole, per spiegargli chi sono, per trasmettergli il mio senso dell'umorismo".

Messaggi di cordoglio e vicinanza sono arrivati da tutto il mondo della televisione e dagli spettatori sconvolti dalla notizia. In un tweet il Canale radio 5 della Bbc ha scritto: "Madre di Freddie. Moglie di Steve. La nostra cara collega Rachael Bland è morta. Ha ispirato così tante persone. Ci mancherà molto".

Mother to Freddie.

Wife to Steve.

Our treasured colleague Rachael Bland has died.

She inspired so many with her blogs, the chart-topping podcast #YouMeBigC and certainly put the can in cancer.

We will miss her dearly. pic.twitter.com/b0UKRwDDCY — BBC Radio 5 Live (@bbc5live) 5 settembre 2018

"Non ci sono parole", scrive qualcuno su Twitter. "Non so cosa dire, solo che mi dispiace e che sono distrutto", scrive qualcun altro. E da una donna il commento più straziante: "Ti ringrazio Rachel. Anche io sono malata e non riuscivo a parlarne con nessuno. Ero affranta. Ma con il tuo coraggio e la tua gioia di vivere una vita beffata da un infame destino sono riuscita ad alzare la testa, ad aprirmi con gli altri e a cercare di combattere in tutti i modi questa sciagura. Anche con poco, con quello che ci rimane, un semplice sorriso. Grazie".