Raccontare Roma: "L’Urbe per tutti"

Gli piace raccontare Roma (e non solo) in 90 secondi partendo da una semplice domanda o provando a risolvere un enigma. "I bambini fanno così e io sono uno di loro". Ma Gian Marco D’Eusebi, in arte Azzykky, 35 anni, una laurea all’Accademia delle Belle Arti di Roma e con un passato da videomaker in diverse agenzie di comunicazione, sa molto bene quello che fa e dove vuole arrivare. Le sue pillole di storia, consultabili sui suoi profili social, sono un piccolo grande archivio a disposizione degli appassionati e dei non addetti ai lavori. "Sono un ponte che cammina – sottolinea scherzandoci un po’ su -. Mi piace pensare che sto gettando un seme a disposizione di chiunque voglia guardare ciò che ha intorno a sé e non limitarsi a camminare in modo passivo". E in effetti l’esperimento funziona. Su di lui hanno posato gli occhi diverse aziende anche il Comune di Roma, con cui ha collaborato alla realizzazione del podcast Iter, un viaggio suggestivo in 17 puntate tra i vicoli della Capitale alla scoperta di antiche leggende e voci dimenticate. Cosa che fa anche nel suo libro Escape Roma. Il segreto della città eterna (Mondadori 2023).

Com’è nata l’idea di raccontare Roma in pillole? "Devo molto a mia moglie. È stata lei a spingermi a fare il divulgatore. Le piaceva il modo in cui le raccontavo i segreti di Roma, così una volta mi ha chiesto a bruciapelo: perché non lo fai per un pubblico più ampio?’. È stata un’illuminazione, eravamo al tempo della pandemia. Così mi sono licenziato e ho cominciato a fare il content creator".

Cosa c’è dietro ogni suo video? "Tanta passione ma anche uno studio intenso. Sembra tutto facile, ma non lo è. Ovviamente dipende dall’argomento che scelgo di trattare. Diciamo che un video mi porta via almeno una settimana di lavoro. E in genere parto sempre da una domanda o cerco di venire a capo di qualche mistero".

I suoi filmati durano poco più di un minuto. Perché questa formula? "Bisogna attirare l’attenzione, e per farlo occorre essere brevi e concisi. Ma corretti, ci tengo a dirlo, altrimenti si corre il rischio di dire sciocchezze o di imitare certi personaggi improponibili".

Lei racconta soprattutto Roma, la sua città. Come la definirebbe? "Intanto il mio lavoro mi permette di riscoprirla, più che di scoprirla. La definirei una mamma premurosa, che sa accogliere e soprattutto capire. E perdonare. Lo dico in romanesco: Roma è mi madre".

Qual è il suo obiettivo? "Far appassionare più persone possibili. Ovviamente so che i miei video sono uno schioppo, anche perché la comunicazione dei nostri tempi richiede contenuti di questo tipo. Ma credo e spero che possano stimolare un minimo di curiosità. In fondo è la scintilla che ci tiene in vita".

Come si finanzia? "Sui social non si monetizza granché, almeno per quanto mi riguarda. Lavoro soprattutto in partnership con alcune aziende, che si sono accorte di me".

Tra i suoi follower ci sono personaggi famosi? "Sì. Verdone, Cazzullo, anche Jovanotti".

Progetti futuri? "Vediamo. Per il momento sono pieno di lavoro. E molto contento".