Raccolta fondi DoctorApp. Mezzo milione di euro per sviluppare la sanità digitale

DoctorApp, applicazione nata nel 2018 per velocizzare la prenotazione delle viste, annuncia la chiusura della sua seconda campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe, superando il traguardo massimo prefissato di 500mila euro. La raccolta fondi aveva ottenuto già nelle prime ore 150mila euro e si è conclusa ancora meglio. Ciò è stato possibile sia grazie ai nuovi investitori sia ai coloro che avevano partecipato a quella del 2021. "Siamo entusiasti del supporto ricevuto, soprattutto da chi ha deciso di investire nuovamente in DoctorApp. In realtà le richieste di investimento sono state superiori a 500mila euro raccolti, ma abbiamo dovuto chiudere la campagna al raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Questa grande iniezione di fiducia rafforza la determinazione nel proseguire il nostro percorso di crescita", dichiara Giraudo, CEO e fondatore.

DoctorApp si posiziona come una realtà innovativa nel settore della sanità digitale, infatti è in grado di evolversi e seguire le esigenze del mercato e del paziente. Oggi DoctorApp non è solo un punto di riferimento per la gestione delle prenotazioni mediche, ma grazie agli oltre 400mila utenti attivi, l’azienda è diventata anche un vero e proprio marketplace di servizi che sta aprendo nuove interessanti linee di business con l’obbiettivo di semplificare i rapporti medico paziente.