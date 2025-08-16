"Questo l’ho inventato io”: Pippo Baudo il re dei presentatori tv. I suoi 13 Sanremo e i talenti scoperti

Milano, 16 agosto 2025 – A 89 anni, Pippo Baudo ha spento le telecamere e se n'è andato. Per molti anni è stato la televisione italiana. L'ha attraversata in lungo e in largo, esplorando ogni declinazione, situazione, anfratto, prateria, che il mezzo gli offriva. È stato autore, conduttore, compositore, direttore artistico di reti e del Festival di Sanremo, forse soprattutto è stato scopritore di talenti. Ha lavorato per la Rai ma anche per Mediaset, ha calcato l'immenso palcoscenico della prima serata di RaiUno ma anche lo stretto retropalco di Raitre, ha ceduto al vigoroso corteggiamento della tv commerciale per fuggirne (due volte) come un innamorato deluso. È stato uno dei grandi pilastri della tv italiana, insieme a Mike Bongiorno, Corrado, Enzo Tortora, Raimondo Vianello. Tutti bravissimi, ma nessuno di loro ha avuto la poliedricità di Pippo.

Nato a Militello in Val di Catania, il 7 giugno del 1936, figlio di avvocato, si laurea in legge ma non eserciterà mai. Con la tigna tipica dei provinciali che hanno fame di arrivare, Baudo, dopo qualche sporadica esperienza teatrale in Sicilia, sbarca a Roma. La leggenda vuole che il suo debutto con 'Settevoci' sia dovuta a una di quelle casualità che sterzano il destino di un uomo. Pare che la bobina di una puntata di Rin Tin Tin non fosse arrivata in tempo, e i dirigenti col fiatone abbiano deciso di mandare in onda la puntata pilota proprio di quella trasmissione che pur non li convinceva. La quale ebbe un tale successo che dal 1966 fu replicata per quattro anni. Da lì Pippo spiegò le ali inanellando un successo dietro l'altro: nel 1968 condusse il suo primo Festival, e pure 'Il disco per l'estate'. Seguono 'Sabato sera' condotto da Mina in cui si esibisce nel famoso numero con Mike, Corrado e Tortora (la Rai lo ritrasmette ogni 15 giorni). Nel 1972 eredita 'Canzonissima', che amministra anche l'anno seguente (lo affiancano prima Loretta Goggi e poi Mita Medici). Saltando qualche passaggio arriviamo al 1979 con 'Luna Park', affiancato addirittura da Tina Turner, dove fa debuttare Heather Parisi. Gli anni '80 sono il suo periodo d'oro: a Fantastico ha mano libera e ha modo di far correre le sue scoperte come Lorella Cuccarini e Alessandra Martines. Segue 'Serata d'onore'. Nel 1984 l'apoteosi: tre anni di seguito del Festival. Ma nell'autunno del 1987 il patatrac: ferito dalle parole del presidente Rai Enrico Manca che lo aveva bollato come 'nazional popolare', prende baracca e burattini e trasloca a Fininvest con un contratto faraonico che lo consacra direttore artistico di Canale 5 (suscitando i borbottii nemmeno tanto segreti delle star già acquartierate nelle tv di Berlusconi – forse anche per questo la sua esperienza dura pochi mesi, se ne va anche da lì pagando una penale mostruosa. Tornerà a Mediaset nel 1997, anche stavolta con poca fortuna: rientrerà alla Rai due anni dopo). Perché Baudo resta un siciliano: generoso, entusiasta, ma anche fumantino. Alle critiche reagisce d'istinto (salvo poi pentirsene). Accadrà in seguito altre volte, dalla famosa esternazione a Sanremo quando accusò 'Striscia la notizia' di aver tappezzato la città con manifestini funebri a suo nome, a quando sputò addosso al dirigente Rai Claudio Donat Cattin, all'impulsivo, come si è detto, abbandono della Rai, e come, nella sfera privata, al litigio che lo portò alla rottura con il suo grande amore Katia Ricciarelli (probabilmente causato dalla passione per il gioco di lei).

Tornando alla sua carriera, il cursus honorum è pressoché infinito: 'Domenica in' (1991-1992), come direttore artistico di Raiuno inventa 'Luna Park' che in poco tempo sbaraglia la concorrenza della Ruota della fortuna di Mike su Canale 5. L'apoteosi la raggiunge con il Festival che padroneggia dal 1992 al 1996: dal 1994 ne è anche direttore artistico (per la prima volta l'incarico coincide con quello di conduttore) ed è in quel doppio ruolo che Pippo dà il meglio di sé. Seleziona talenti, li alleva, li corregge, li rimbrotta o li premia, insomma prende la stoffa grezza e la trasforma in abito di sartoria. Tanto per citare qualche nome: Laura Pausini, Andrea Bocelli, Irene Grandi, Giorgia, Gianluca Grignani. Nell'edizione 1995 si verifica l'episodio passato alla storia: il tentato (mah) suicidio di Pino Pagano, sventato in diretta da Baudo che corre in galleria e si arrampica fino al malcapitato convincendolo a desistere (il quale confessò in seguito trattarsi di una sua messinscena).

Uomo di rigida fede democristiana, Baudo era aperto al sociale: nel 1984 accoglie sul palco gli operai dell'Italsider che protestavano fuori dall'Ariston, avvenimento che fa parecchio scalpore in una Rai ancora ingessata in una sommessa gestione burocratica. Ed è sempre lui, a sprezzo del pericolo, che consegna il palco di 'Fantastico' a Beppe Grillo per l'eterna battuta sui socialisti. Da ricordare anche l'attentato di matrice mafiosa che nel 1991 distrugge la sua villa a Santa Tecla in Sicilia come ritorsione per certe sue parole contro Cosa Nostra.

Siciliano focoso come da definizione, Baudo ha avuto più di un amore e due figli: storiche le relazioni con Mirella Adinolfi da cui ebbe Alessandro, con Angela Lippi, dalla cui unione nacque Tiziana. Al suo fianco rimasero poi Alida Chelli (7 anni), e Adriana Russo. Nel 1986 sposò Katia Ricciarelli, matrimonio che durò fino al 2004 (divorzio nel 2007). Dopo di lei Baudo mi disse: “Basta donne, ormai ho dato”.

Gli americani direbbero che è stato un personaggio 'larger than life', uno di quegli uomini ingombranti dalla spropositata energia, che vogliono fare tutto e con tutti, ma decidendo sempre da soli. Ha plasmato la tv italiana come la conosciamo oggi, e bisogna ammettere che nel suo motto “Questo l'ho inventato io” c'è un po', anche molta, di verità.