"Questo è il nostro tempo per ballare!". Arriva ’Footloose’

È un cult. Un film che ha fatto epoca con al centro, tra i grandi protagonisti, un giovanissimo Kevin Bacon. Footloose ha sicuramente lasciato un segno nella filmografia mondiale. Ora, con un cast di 27 performer, cover e swing e un’orchestra dal vivo composta da 8 musicisti, Footloose il musical, tratto dall’omonimo film del 1984, arriva in Italia. Questa sera infatti, al Teatro Verdi di Montecatini, la compagnia delle Mo.Re mette in scena il musical, nella versione italiana, tratta dal film cult degli anni ’80. Con la regia di Maicol Piccinini, dal 2008 la compagnia si impegna a portare sul palco i più famosi musical di Broadway.

Le atmosfere musicali degli anni ‘80, le originali e straordinarie coreografie fanno da cornice ad una storia d’amore tra due giovanissimi che credono nel loro futuro e riescono a superare i preconcetti al ritmo del rock, perché “questo è il nostro tempo per ballare!”.

“Perché la scelta di Footloose - spiega il regista Micol Piccinini - ? Perché c’è un tempo per ogni cosa, adesso è tempo di ballare! Sarebbe la risposta del protagonista Ren. Footloose è un grande classico e dopo il successo di Grease, ci sembrava la scelta migliore per continuare il nostro filone dei ’grandi musical di Broadway’. Footloose non è un musical che si può affrontare alle prime armi. La cosa che accomuna tutti i personaggi di Footloose è che sono tutti dei sopravvissuti. Tutti i personaggi hanno un’evoluzione importante, tutti vengono feriti e tutti affrontano insicurezze, paure, passioni, desideri e si scontrano con altre realtà, altri modi, altre regole, diverse da loro. Insieme, i ragazzi e gli ’adulti’ di questo spettacolo, trovano la via della serenità, nasceranno nuovi amori e tra un trattore puzzolente e qualche balla di fieno i personaggi di Bomont daranno vita alla più bella festa da ballo dello Utah“.

“Questa - aggiunge - è la mia 14ª regia, e questo è il mio 14° cast, non so se sarà il migliore, ma di sicuro è il cast che più mi ha fatto emozionare e divertire. La loro intensità è palpabile e l’energia, la forza, il canto ed il ballo sono straordinariamente emozionanti e dannatamente complicati!“. L’appuntamento dunque è per questa sera alle ore 21 al Teatro Verdi di Montecatini Terme. Biglietti da 23 a 40 euro, prevendite su ticketone.it