Questione di cover. Reinterpretata o distorta. Ti (ri)canto una canzone

Nel campo degli omaggi ai grandi della canzone una sottile linea rossa è sicuramente quella che separa la reinterpretazione di un evergreen dalla sua distorsione. Il “caso” fatto esplodere nei giorni scorsi da Gianluca Grignani attorno alla versione fatta da Laura Pausini de La mia storia tra le dita nella sua imminente raccolta di cover Io canto 2 ne è un esempio.

Una bomba, stando al bellicoso comunicato a reti unificate con cui il rocker milanese dichiarava di aver diffidato la diva dei due mondi per aver stravolto la parte semantica della canzone a tal punto da farle perdere il suo significato, rivelatasi poi un petardo, visto che gli editori del brano si sono guardati finora dal compiere passi giudiziali. Cosa ribadita pure da un comunicato ufficiale Warner Chappell in cui si dice che le nuove versioni sono state realizzate dopo aver ottenuto tutti i diritti e le autorizzazioni necessarie e che comunque si spera di risolvere la questione in maniera amichevole. Atto contestato da Grignani e il suo legale secondo i quali le affermazioni riportate nella nota sono "totalmente false" perché "nessuna autorizzazione alla modifica del testo dell’opera è mai stata rilasciata dagli autori tant’è che, nonostante la diffida già inoltrata e il clamore mediatico, tali asserite autorizzazioni non sono mai state esibite".

A confrontare originale e cover, però, si evincerebbe che Laura non ha cambiato il testo, se l’è solo adattato, aggiornando la prospettiva lui-lei in lei-lui. Ma la questione rimane delicata, perché attiene alla sfera della creatività ed è quindi rigidamente tutelata. Il principio è che qualsiasi elaborazione della musica o adattamento del testo sono diritti esclusivi del creatore, ovvero dell’autore originario, l’interprete può trattare il testo di una composizione musicale nei termini che ritiene opportuni se si tratta di una registrazione (detta in diritto “fissazione”) effimera, ad esempio per un lancio televisivo o un utilizzo radiofonico (attività che la presuppone necessariamente altrimenti non potrebbe andare in onda). Ma se è la “fissazione” è permanente e consiste, quindi, in una registrazione fonografica (pubblicata su supporto fisico o in digitale è indifferente) allora si alzano le tutele. Pure Samuele Bersani, vent’anni fa, non rimase contentissimo della versione di Spaccacuore incisa da Laura Pausini in Io canto 1, ma i suoi mal di pancia si limitarono a qualche rilievo nelle interviste.

Per rifare una canzone esattamente come l’originale non devi chiedere autorizzazioni, basta citare i crediti originari (altrimenti è plagio), ma se cambi qualcosa, allora devi avere l’autorizzazione. Alcuni autori sorvolano, altri no. Francesco De Gregori nella rivisitazione di Certe notti inclusa nella compilation Buon Compleanno Elvis Covered, in uscita proprio oggi per omaggiare Ligabue con autorevoli riletture del suo disco di riferimento in occasione del trentennale, oltre ad un paio di “correzioni” al testo, taglia di netto due strofe. E la cosa sorprende, visto che De Gregori nella seconda metà degli anni Ottanta trascinò in tribunale il Gianni Nazionale per aver cantato nell’album Morandi in Teatro solo due strofe della sua Buonanotte fiorellino invece che tre, non rispettando così il suo lavoro artistico. Comportamento per il quale si scusò poi col diretto interessato definendo l’accaduto "una carognata" tenuto conto anche del delicatissimo momento attraversato dalla carriera dell’idolo di Monghidoro in quegli anni. Ma così va il mondo.

Alla Pausini, comunque è piaciuta talmente la versione punk della sua Il mio sbaglio più grande divenuta virale su TikTok da cantarla sul palco con l’autore della “profanazione” Ave Rico.