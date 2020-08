Nel deserto dell'Arabia Saudita si incontrano centinaia di misteriose e remote strutture di pietra, uniche al mondo. Sono antichissime: alcune risalgono a 7mila anni fa, migliaia di anni prima dei monumenti megaliti europei, delle piramidi, delle ziggurat. I ricercatori che per primi le hanno studiate in modo approfondito non si sbilanciano a definirle gli edifici più antichi della storia, ma non se conoscono di dimensioni paragonabili in quell'epoca lontanissima.



Gli archeologi, che li hanno descritti in un articolo pubblicato sulla rivista The Holocene, li definiscono mustatil, una parola araba che significa "rettangolo". Sono appunto dei rettangoli lunghi e stretti, delimitati da due ampie piattaforme alle estremità collegate fra loro da bassi muri di pietre impilate; alcuni si estendono per oltre seicento metri. Sorgono su varie superfici, dalla piana ai fianchi inclinati dei crateri dei vulcani. Attraverso la datazione al radiocarbonio, il team ha calcolato che uno dei mustatil fu eretto circa 5mila anni fa.



In aggiunta alle centinaia già individuate in passato dalle immagini satellitari, i ricercatori ne hanno identificati altri cento. L'assenza di aperture nei muri, il ritrovamento di una decorazione geometrica dipinta su una piattaforma e altri fattori fanno pensare che non si trattasse di strutture con scopi pratici, ad esempio recinti per le mandrie allevate dalle popolazioni dedite alle pastorizia che vivevano anticamente in quelle terre; il panorama allora era molto diverso, ricoperto da distese erbose e punteggiato di laghi.



"La nostra interpretazione dei mustatil è che fossero siti rituali, dove gruppi di persone si incontravano per praticare delle attività sociali di cui ora non sappiamo ancora nulla", spiega l'autore principale dello studio Huw Groucutt, "Erano forse luoghi utilizzati per i sacrifici di animali o per celebrazioni". L'atto stesso della loro costruzione poteva costituire una sorta di evento per rafforzare i legami sociali.





