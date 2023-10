Quelli che uccisero l’Uomo Ragno. La storia “impossibile“ degli 883

Due amici, gli anni Novanta, la provincia italiana più profonda, la musica, il successo contro ogni aspettativa. La storia degli 883 è già di per sé un racconto che sembra uscito dalla fervida mente di un fantasioso autore, materiale perfetto per farne una serie tv in due stagioni (seguendo i primi due album della band), targata Sky Original, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, quest’ultimo anche alla sua prima prova da regista di serie che condivide con Francesco Ebbasta e Alice Filippi. Hanno ucciso l’Uomo Ragno - La vera storia degli 883 sarà disponibile nel 2024 su Sky e in streaming su NOW. A interpretare Max Pezzali e Mauro Repetto sono rispettivamente Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli (Il filo invisibile, Gli sdraiati, Vostro onore).

"Negli anni ‘90 – racconta Sibilia – i cantanti erano dei fighi pazzeschi. Dal nulla arrivano loro: erano primi in classifica, ma non li facevano vedere perché non venivano considerati abbastanza fighi". Come per i film (Smetto quando voglio, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, Mixed by Erry), Sibilia si lascia affascinare dal tempo che fu. "Il passato mi piace perché era più ordinato. Aver successo significava aver successo, ad esempio. L’operazione revival è solo un modo per contestualizzare".