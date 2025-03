Quelle strade di... carta. Libri, un mese ricco. Ce n’è per tutti i gusti

di Maurizio CostanzoSono tante le strade di carta che portano in Toscana. Questo infatti è un mese in cui i libri sono protagonisti e le presentazioni dei volumi davvero numerose. Ce n’è per tutti i generi letterari in questi appuntamenti in cui approfondire e conoscere nuove storie direttamente dalla voce degli autori.

Oggi alle 18.30 ad esempio Luca Calvani, fresco di ’Grande Fratello’, sarà alla libreria Giunti Odeon di Firenze per la presentazione del libro ‘Cavoli&Merende. Ricette e consigli per quattro stagioni’ pubblicato da EDT. Quello scritto dall’attore e regista pratese è una sorta di viaggio nella sua vita, dove le pietanze diventano il mezzo con cui raccontare affetti, viaggi, ricordi e anche luoghi. E ammette che tra i 77 piatti che ha deciso di inserire, quelli che lo raccontano meglio sono "la minestra di pane perché racconta la mia infanzia e le mie origini pratesi, e i cavolini in glassa di miso".

Sempre oggi a Firenze, ma alle 17.30, il giornalista e scrittore Maurizio Sessa presenta il suo volume su ‘Puccini 100 anni. Viaggio sentimentale da Lucca al mondo’ (Edizioni Medicea) all’Associazione Nazionale Alpini. Lo presenterà anche il 28 marzo da Dischi Fenice alle ore 18, e Silvia Venturi introdurrà l‘incontro.

Marzo è anche il mese della donna (domani si celebra la Giornata internazionale della donna): domani da Libraccio Firenze alle ore 11 Silvia Volpi presenta ’Equilibriste. Famiglia, lavoro, passioni. Incastri coraggiosi (e possibili)’ Altrevoci Edizioni, mentre oggi a Livorno da Thisintegra alle ore 18 si tiene la presentazione del libro ’Questa terra, sorella mia, è una donna’ di Cecilia Dalla Negra.

In Umbria otto donne libere e coraggiose sono al centro del libro ’Dio Non è Così. Otto mistiche laiche del Novecento’ di Lucetta Scaraffia che il 14 marzo alle 17.30 sarà presentato alla biblioteca comunale di Marsciano.

A Firenze il 29 marzo la campionessa tra i pali Alice Pignagnoli presenterà alla Casa delle Donne alle ore 18 il libro ’Volevo solo fare la calciatrice’ (Minerva), autobiografia che racconta difficoltà e conquiste di una donna nel mondo del calcio. Tra i tanti appuntamenti, alla Feltrinelli Red il 13 marzo il regista Roberto Andò presenterà alle 18.30 ‘Il coccodrillo di Palermo’ (La Nave di Teseo), proposto allo Strega 2025, e il 20 marzo alle 18 Dacia Maraini ‘Sguardo all’Africa. Reportage, ricordi, racconti del Continente nero’ (Merlin).

Ci sono poi libri che lasciano il segno: ecco perché il Comune di Scandicci ha ideato il ciclo di incontri ’Il Libro della Vita’, in cui gli ospiti raccontano il libro che gli ha cambiato la vita. I prossimi appuntamenti all’Auditorium di Scandicci alle ore 11 sono il 16 marzo con Luca Scarlini che parla de ‘Il giro di vite’ di Henry James, e il 30 marzo con Margherita Oggero che racconta ‘Libera nos a Malo’ di Luigi Meneghello.