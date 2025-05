Quelle colazioni stellate negli NH Collection. Il mattino ha l’oro in bocca

di Egidio ScalaNel corso del 2025, NH Collection Hotels & Resorts, parte del gruppo Minor Hotels, celebra il suo decimo anniversario. Per l’occasione, il brand ha lanciato un’iniziativa che mette in luce uno dei suoi pilastri fondamentali: la gastronomia. La ’Signature Breakfast: Chefs’ Constellation Edition’ coinvolgerà 10 hotel del brand che per sei mesi offriranno una colazione esclusiva pensata e creata da 10 chef di fama internazionale. Questi ultimi, tutti riconosciuti per il loro percorso d’eccellenza – vantando complessivamente 11 stelle Michelin – hanno elaborato un piatto unico, accompagnato da una bevanda presente nel menù colazione degli hotel selezionati.

Complessivamente 10 hotel in 10 città d’Europa e America Latina partecipano a questa iniziativa gastronomica, che sarà fruibile per sei mesi, fino a ottobre 2025. Gli chef coinvolti hanno ideato ricette pensate appositamente per questa straordinaria occasione, mettendo la loro maestria al servizio del primo pasto della giornata.

La proposta punta sulla qualità dei prodotti locali e su ricette che spaziano dalla cucina classica a quella più innovativa, con l’obiettivo di offrire anche soluzioni healthy. Sono proprio questi elementi – qualità, stagionalità e benessere – ad aver ispirato gli chef nello sviluppo delle loro creazioni, disponibili su richiesta solo nelle colazioni degli hotel NH Collection inclusi nel progetto.

Due hotel protagonisti dell’iniziativa si trovano in Italia. A Roma, lo chef Ciro Scamardella – 1 stella Michelin – ha ideato una proposta esclusiva per NH Collection Roma Palazzo Cinquecento. Scamardella è alla guida del ristorante ’Pipero’, punto di riferimento dell’alta gastronomia romana. A Milano invece, la chef Iside De Cesare – 1 stella Michelin – firma la sua creazione per NH Collection Milano CityLife. Nell’anno che segna anche il ventesimo anniversario del suo ristorante ’La Parolina’, De Cesare valorizza con la sua proposta la filosofia culinaria che ha contraddistinto la sua carriera da chef.