Quel carteggio tra Einstein e la ragazzina

A 19 anni la romena Melanie Serbu iniziò una corrispondenza ventennale con il fisico Albert Einstein (1879-1955). Ora 20 lettere originali del padre della teoria della relatività alla Serbu, insieme a più di 80 pagine manoscritte di riflessioni successive della destinataria su ognuna delle missive, andranno all’asta alle Swann Galleries di New York giovedì 26 ottobre, in "una delle poche occasioni in cui un archivio quasi completo di corrispondenza di Einstein va all’incanto".

Serbu aveva solo una formazione professionale e lavorava come impiegata di banca a Brasov, città della Romania. Ma ispirata da un articolo di una rivista sulla teoria della relatività di Einstein, gli scrisse per avere una spiegazione della sua ipotesi scientifica, dicendo che l’argomento la interessava da quando aveva letto Il povero Dionis, una novella dello scrittore e poeta romeno Mihai Eminescu, pubblicata per la prima volta nel 1872. La storia è incentrata su uno studioso che sogna a occhi aperti e viaggia nel tempo e nello spazio abitando i corpi di se stessi reincarnati, toccando le nozioni di spazio-tempo e relatività molto prima dell’associazione diffusa di tali idee alle teorie di Einstein. Forse colpito dalla sua audacia, Einstein rispose alla ragazza raccomandandole un libro che introduceva la sua teoria, Die Idee der Relativitätstheorie (1921) di Hans Thirring. Da qui l’inizio del carteggio.