I Queen trionfano ai Polar Music Prize 2025: il Re premia ‘la Regina’

Roma, 28 maggio 2025 – I Queen non finiscono mai di stupire. Brian May e Roger Taylor hanno ricevuto il Polar Music Prize 2025 dal re di Svezia, Carlo XVI Gustavo. L’ennesimo riconoscimento di una carriera iniziata negli anni ‘70 e interrotta (almeno nella formazione storica) nel 1991 con la scomparsa di Freddie Mercury.

Polar Music Prize: una sorta di Nobel per la musica

Conosciuto come il ‘Premio Nobel della Musica’, il Polar Music Prize è un riconoscimento musicale internazionale svedese fondato nel 1989 da Stig Anderson, noto soprattutto come il manager del gruppo svedese ABBA. Viene assegnato ogni anno a un musicista popolare e a uno di musica classica. Tra i vincitori precedenti della categoria contemporanea figurano Paul McCartney, Bruce Springsteen, Dizzy Gillespie e Björk. Il premio viene conferito per i "risultati significativi nel campo della musica e dell’attività musicale o per risultati che si ritiene possano avere un'importanza potenziale rilevante per la musica o l’attività musicale, e può riguardare tutti i settori della musica o a essa strettamente connessi".

I Queen: “Orgogliosi di questo premio”

Roger Taylor, storico batterista della band inglese, ha detto: “Quando abbiamo fondato la nostra band avevamo ambizioni, ma non avremmo mai sognato il percorso che sarebbe seguito. Siamo stati fortunati perché le nostre quattro personalità così diverse si sono unite e hanno raggiunto una meravigliosa alchimia. Il Polar Music Prize è eccezionale perché, a differenza di altri premi, riconosce l'intera carriera di un artista. Che onore essere inclusi nella scintillante cavalcata dei precedenti vincitori. Una vera compagnia olimpica, davvero. Siamo così orgogliosi di questo premio incredibilmente prestigioso”.

Il chitarrista Sir Brian May, oggi 77enne, ha detto: "In questo momento speciale, penso a come si sarebbe sentito il giovane Brian May nel 1974 se avesse saputo che avremmo vissuto questo tipo di sogno 50 anni dopo".