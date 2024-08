Quanto ha guadagnato Snoop Dogg per partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024

Le Olimpiadi di Parigi 2024 non sono solo un evento sportivo di rilevanza mondiale, ma anche un palcoscenico per celebrità di ogni genere. Tra queste, spicca il nome del rapper americano Snoop Dogg, la cui partecipazione ha suscitato grande interesse e curiosità. Secondo alcune indiscrezioni, la cifra che Snoop Dogg avrebbe ricevuto per presenziare all'evento è a dir poco astronomica.

Un cachet da capogiro

Snoop Dogg, noto per i suoi successi musicali e il suo stile di vita stravagante, avrebbe guadagnato ben 500.000 dollari al giorno per i suoi 16 giorni di presenza alle Olimpiadi, per un totale di 8 milioni di dollari. Questa somma non include le spese, che sono state coperte a parte. La notizia è stata diffusa da Henry McNamara, un venture capitalist di New York, che ha rivelato su X (precedentemente noto come Twitter) di aver appreso questa informazione da un dirigente della NBC durante una cena.

Il post apparso su "X" con il quale McNamara rivela il cachet astronomico percepito da Snoop Dogg per presenziare alle Olimpiadi di Parigi

Il ruolo di Snoop Dogg alle Olimpiadi

Il rapper non si è limitato a fare presenza: è stato un vero e proprio corrispondente speciale per la NBC, offrendo commenti esilaranti e momenti memorabili. Snoop Dogg è stato visto partecipare a vari eventi sportivi, tra cui la ginnastica femminile e il beach volley, sempre indossando abbigliamento a tema Team USA e merchandising della NBC. La sua presenza ha attirato l'attenzione dei media e dei fan, contribuendo significativamente all'aumento degli ascolti della NBC durante i Giochi.

Momenti virali e collaborazioni inaspettate

Tra i momenti più iconici, Snoop Dogg è stato avvistato in abbigliamento da equitazione insieme alla sua amica e collaboratrice Martha Stewart, un'immagine che ha rapidamente fatto il giro dei social media. Inoltre, il rapper ha partecipato a una serie di attività promozionali, tra cui il trasporto della torcia olimpica e una visita privata al museo del Louvre, dove ha scherzato sulla sua somiglianza con la Monna Lisa.

Il rapper americano Snoop Dogg con in mano la torcia olimpica, una delle immagini subito diventata virale e protagonista di migliaia di meme sui social

Reazioni e commenti

La notizia del compenso di Snoop Dogg ha generato reazioni contrastanti. Molti fan hanno espresso il loro entusiasmo, sostenendo che il rapper valga ogni centesimo per il divertimento e l'attenzione che ha portato all'evento. Altri, invece, hanno sollevato critiche riguardo alla disparità di guadagni tra le celebrità e gli atleti olimpici, che spesso faticano a coprire le spese di partecipazione.

La partecipazione di Snoop Dogg alle Olimpiadi di Parigi 2024 è stata senza dubbio un successo mediatico, dimostrando ancora una volta come le celebrità possano influenzare e arricchire eventi di portata globale. Con un cachet da capogiro e una serie di momenti virali, Snoop Dogg ha lasciato il segno su questa edizione dei Giochi, confermando il suo status di icona culturale e intrattenitore di primo piano.