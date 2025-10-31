Quanto costerà Halloween 2025 tra marketing, maschere e feste. La stangata di Ognissanti

Roma, 31 ottobre 2025 – Prezzi in aumento per costumi e accessori: il conto di Halloween sarà più salato. Secondo l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, nel 2025 si registra un aumento medio del 7% rispetto allo scorso anno sui travestimenti, maschere e accessori.

Fra costume e accessori, un travestimento per bambini può costare in media circa 60 euro, mentre per gli adulti il prezzo supera i 70 euro, con rincari rispettivamente del 7% e dell’8% rispetto al 2024. Anche il noleggio segue lo stesso trend: 74 euro a Milano, 75 euro a Roma e 51 euro a Napoli, a seconda della città e del tipo di costume.

Chi preferisce realizzare un travestimento “fai da te” può risparmiare, ma deve comunque mettere in conto l’acquisto di accessori, tessuti e colori, oltre ai gadget, amatissimi dai più piccoli e non solo.

Trucchi e maschere: i più richiesti restano i personaggi del cinema

Le tendenze di Halloween 2025 secondo Google confermano il trend dei travestimenti ispirati alla cultura pop e cinema: fra i più scelti troviamo costumi come KPop Demon Hunters, il personaggio Labubu e figure tratte dal gaming o da saghe cinematografiche.

In generale, tra i più richiesti compaiono Joker, Hannibal Lecter, i personaggi gotici di Tim Burton e le figure del mondo del gaming, insieme ai classici zombie, vampiri e streghe, rivisitati in chiave moderna.

Anche il trucco si conferma un elemento centrale del look. I kit base (pennello e cinque colori) costano in media 14 euro, mentre quelli completi (spugna e otto colori) arrivano a 30 euro, con un aumento del 6–7% rispetto all’anno precedente.

Da Ognissanti a Halloween: il culto dei morti e l’ispirazione a celebrare gli antenati

Dolci e caramelle: un business da milioni di euro

Halloween resta una festa ad alto consumo dolciario. Secondo un’elaborazione di Unione Italiana Food su dati Niq, nel mese di ottobre 2024 le vendite di caramelle sono aumentate del 13% rispetto alla media mensile, raggiungendo un valore complessivo di oltre 55 milioni di euro.

Le caramelle rappresentano il prodotto più consumato durante questa ricorrenza (65%), seguite da cioccolatini (56%), snack (38%) e biscotti (32%). Complessivamente, il settore ha superato nel 2024 i 586 milioni di euro. Un risultato che testimonia la tenuta del mercato, nonostante il momento di difficoltà generale per i consumatori.

Feste e divertimento: il conto finale

I rincari si fanno sentire anche per chi sceglie di festeggiare fuori casa. L’affitto di una sala per una festa a tema si aggira intorno ai 420 euro, ai quali si aggiungono 23 euro a persona per il buffet e 137,88 euro di diritti SIAE.

A completare il conto si sommano 115 euro per l’animatore, 170 euro per il fotografo e 100 euro per il truccatore. Per questo motivo, sempre più persone scelgono alternative più economiche: feste casalinghe, cene a tema o incontri tra amici, che permettono di ridurre le spese senza rinunciare all’atmosfera di Halloween. Nonostante l’aumento dei costi, Halloween continua a crescere in popolarità: la voglia di travestirsi e condividere momenti di festa resta forte anche in tempi di rincari.