Quante feste golose. Sagra della Crescia sul panaro: 50 anni da protagonista

Nelle Marche, luglio si accende tra tradizione e gusto. Da oggi a domenica, a San Savino di Ripatransone (AP), l’Associazione San Savino in collaborazione con il Comune di Ripatransone organizza la tradizionale Sagra degli Gnocchi al Rosso Piceno e della Cresciola: tre giorni tra stand gastronomici attivi dal tardo pomeriggio (venerdì dalle 19.30, sabato dalle 18.30, domenica dalle 17.30) e serate animate da live band, dove la cucina incontra la musica.

A Treia, dal 10 al 13 luglio, il borgo si trasforma invece in un vivace beer garden con ‘Fermento – Festival delle Birre Artigianali’: oltre 40 birre da degustare, street food, concerti, dj set, artisti di strada e laboratori, per quattro giorni di convivialità e divertimento, grazie all’organizzazione della Pro Loco.

Più avanti nel mese, dal 17 al 20 luglio, a Castelplanio (AN) va in scena la 50ª edizione della Sagra della Crescia sul panaro (in foto), storica manifestazione organizzata dalla Pro Loco, che dal 1974 celebra un’antica ricetta contadina: la crescia di polenta, preparata mescolando polenta e farina di grano tenero, un tempo usata per recuperare gli avanzi e oggi regina delle tavole. Quattro giorni a ingresso libero tra sapori autentici e musica dal vivo.