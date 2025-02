Quando l’arte è terapia. Danza, pennelli e libri per conoscersi meglio

Accoglienza, creatività, inclusione e osservazione senza giudizio sono le parole chiave necessarie per comprendere il mondo delle ’Arti terapie’. Un universo affascinante che ha come obiettivo il benessere dell’individuo. "Si tratta di percorsi di conoscenza di sé – sottolinea Sara Marzaduri, esperta in DanzaMovimentoTerapia (DMT) e presidente dell’associazione bolognese Sharazàd –. Il compito dell’arte terapeuta è facilitare l’auto espressione, il cambiamento, la riflessione e la crescita personale attraverso materiali artistici da utilizzare in un ambiente protetto. I materiali variano a seconda dell’intervento di cui si necessita. Musica, pennelli, parole, gesti, movimenti, o anche il semplice stare fermi all’interno di uno spazio. Sono tutti strumenti del percorso".

"Nelle arti terapie è fondamentale il processo creativo poiché è attraverso la creazione che avviene l’espressione. Di vitale importanza – continua Marzaduri – è il setting, ossia l’ambiente in cui si accoglie il gruppo – che, ovviamente deve essere ristretto – o il singolo. Del setting fa parte anche il modo in cui la persona viene accolta. Chi decide di praticare l’arte terapia deve trovarsi in un contesto dove non si sente giudicato. Un safe place".

"La DanzaMovimentoTerapia – afferma Marzaduri – è una disciplina che utilizza il movimento come strumento di conoscenza del sé. Considera la persona nella sua interezza, si serve dell’espressione del corpo, del processo creativo e della relazione con l’altro come principali mezzi d’intervento per favorire l’integrazione fisica, emotiva, mentale, promuovendo processi di crescita emotiva, sociale e psicologica". Molte sono le vie d’espressione per scandagliare la propria interiorità. Dal movimento, alla musica, passando per il disegno. È proprio di ArteTerapia (AT) che si occupa Chiara Fronticelli Baldelli. L’AT è l’insieme di pratiche professionali di matrice artistica finalizzato a fa emergere i moti interiori dell’individuo.

"Metto a disposizione di coloro che frequentano i nostri percorsi materiali artistici come creta, pastelli. L’obbiettivo è il ripristino di un processo creativo – dichiara Fronticelli Baldelli – quando ci sono dei fattori che lo hanno interrotto e ciò accade spesso, anche negli adulti. Gli strumenti di lavoro permettono di elaborare un universo narrativo proprio, raccontare chi si è e chi si è stati. È questo che permette a una persona di stare bene al mondo. L’arte terapia è un mezzo di espressione individuale perfetta anche per i bambini con neurodivergenze, come l’autismo. Infatti l’ArteTerapia consente di intervenire laddove non è possibile la verbalizzazione. Il bimbo può dunque servirsi di una via d’espressione altra, diversa dalla parola, che aiuta a entrare in contatto maggiormente con parti di sé che faticano a emergere nel mondo".

A piccoli gruppi di adulti invece è rivolta la LibroTerapia, una pratica – di cui è esperta Francesca Mazzaglia – in cui le persone mettono a confronto - a partire dalla lettura di un romanzo, le proprie esperienze esistenziali. "Lo scopo è quello di esplorare la propria interiorità ma anche di mettere in luce punti di forza personali. Questo avviene soprattutto nel dialogo con l’altro. Un confronto – sostiene Mazzaglia– che sia accogliente e non valutativo. Saper indossare panni altrui per poi ritornare nei propri, arricchiti di un vissuto. Scelgo i romanzi a partire dal mio gusto personale e soprattutto dalle richieste tematiche del gruppo. Quei romanzi che possono accendere in chi partecipa la curiosità all’indagine esistenziale. La letteratura è uno strumento potentissimo perché permette l’immedesimazione ".

Le arti terapie puntano all’interiorità dell’individuo e alla comprensione del Sé, sta ad ognuno scegliere il proprio modo per raccontarsi e indagare la propria personalità.