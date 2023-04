Quando la rivoluzione indossò la minigonna

di Viviana

Ponchia

Cinque centimetri sopra il ginocchio, poi dieci. L’arma della sua rivoluzione furono un paio di forbici, come per Coco Chanel. E non caddero solo pezzi di stoffa, ma in un colpo solo tutto il perbenismo della fine degli anni ’50, i canoni di bellezza, l’attitudine delle donne sul palcoscenico del mondo. Mary Quant è morta serenamente ieri mattina, a 93 anni, nella sua casa del Surrey. E chi la considera solo la mamma della minigonna le fa un torto, senza considerare che la signora ha sempre attribuito il merito della creazione "alle ragazze che si vedono per strada". La "sua" ragazza, mandata in passerella a gambe nude a calpestare la moda e i modi di prima era una sciampista di 17 anni e 45 chili con i capelli cortissimi e le forme androgine: Leslie Hornby alias Twiggy, il grissino.

Londra sonnecchiava dentro una profonda depressione politica, economica, emotiva. Troppo vicina al dissolvimento dell’impero, ancora troppo lontana dal Sessantotto con l’amore libero, la pillola, i figli dei fiori e i jeans. Ma la storia fa così, si rimette in moto con il botto oppure comincia a sgranchirsi con gesti impercettibili.

Il 5 ottobre 1962 i Beatles lanciano Love me do, subito dopo al cinema esce Agente 007, licenza di uccidere. I capelli dei giovanotti si allungano, le gonne delle loro compagne si accorciano. E il 15 aprile 1966 il Time rompe gli indugi e dichiara l’inizio di una nuova stagione, quella della Swinging London, effervescenza allo stato puro da Carnaby Street alle provocazioni della Pop Art, che l’artista Richard Hamilton ha inchiodato in maniera definitiva: "Popolare, transitoria, spendibile, low cost, prodotta in massa, giovane, spiritosa, sexy, vistosa, attraente, commerciale". A pensarci, proprio la definizione della minigonna.

Mary Quant scopre le cosce pensando alla Mini, la sua auto preferita. E la giovane Inghilterra invita il resto d’Europa ad aprirsi un varco fra i vecchi privilegi. Satiri, artisti, designer, attori, ballerini, scrittori, modelle, musicisti: tutti si ritrovano a danzare sulla tomba degli splendori del passato. I giovani sembrano essere dappertutto, la Union Jack viene stampate sugli asciugamani e sulle tazze: è l’età dell’insolenza, un clamoroso cambio della guardia fra il crollo dei Tories e le note di From me to you.

La bionda diciassettenne Marianne Faithfull impiega tre minuti e mezzo in televisione per diventare l’icona della nuova era, Radio Caroline comincia a trasmettere da un traghetto danese trasformato in studio radiofonico tutta la musica che la Bbc continua a ignorare. Partono le marce, parola d’ordine "Ban the bomb". E poi tutti a Monterey, a Woodstock, a guardare attoniti la guerra in Vietnam. Barbara Mary Quant è quel tempo lì e nella distribuzione dei ruoli le tocca essere il cardine dell’emancipazione femminile. Prende tutto in blocco, fama planetaria e critiche a valanga per la mini skirt che è uno schiaffo agli imperativi di eleganza dei grandi couturier dell’epoca, e che finalmente distingue le figlie dalle loro madri. Si accanisce sul primo orlo dopo aver rischiato di perdere l’autobus per colpa della gonna che limita i movimenti. Poi si lascia prendere la mano da miniabiti in jersey, pull aderenti a coste, hotpants, ankleboots di plastica e collant colorati.

Sarebbe dovuta diventare insegnante come mamma e papà, insegnanti universitari. Invece sceglie Londra e con Alexander Plunket Green, rampollo di una nobile famiglia, inaugura una vita da bohémien seguendo corsi serali per imparare a tagliare stoffe. Il Bazaar aperto con il marito in uno scantinato offre alcolici e capi informali ma è soprattutto il crocevia di artisti e giovani londinesi normodotati felici di trovare un linguaggio comune.

È un’imprenditrice, altro che minigonna, e non si ferma più. Nel 1963 lancia la Ginger Group, linea stramodesta che le serve per esportare i suoi prodotti negli Stati Uniti. Nel 1966 debutta nei cosmetici e l’anno seguente presenta una collezione di calzature. Quando le fu chiesto di spiegare il significato della moda e i suoi scopi Mary Quant rispose con decisione: "Sesso". E anche per la franchezza, grazie.