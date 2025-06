Quando inizia l’estate nel 2025, stagione meteorologica e percezione comune: cosa cambia

Roma, 21 giugno 2025 – Ogni anno, la domanda torna puntuale: quando comincia l’estate? Se per molti la stagione estiva coincide con il meteo favorevole, le vacanze o l’ultimo giorno di scuola, dal punto di vista astronomico esiste una data precisa che ne segna l’inizio. Nel 2025, l’estate inizierà ufficialmente sabato 21 giugno, giorno in cui si verifica il solstizio d’estate, un evento astronomico che ha ispirato miti, calendari e celebrazioni fin dall’antichità.

Cos’è il solstizio d’estate?

Il termine “solstizio” deriva dal latino solstitium, che significa “sole fermo”: un riferimento all’apparente arresto del moto del sole nel cielo, che nei giorni attorno al solstizio sembra smettere di salire o scendere rispetto all’orizzonte. Ma che cosa avviene esattamente? E perché la data è così significativa per la nostra cultura?

Il solstizio d’estate si verifica quando, nel suo moto orbitale attorno al Sole, la Terra raggiunge la posizione in cui l’emisfero nord è inclinato al massimo verso la nostra stella. Il fenomeno avviene grazie all’inclinazione dell’asse terrestre (circa 23,5°), che rimane costante durante il moto di rivoluzione del pianeta.

Nel 2025 il solstizio d’estate sarà alle ore 04,42 del mattino (ora italiana) del 21 giugno, quando il Sole raggiungerà la sua massima declinazione positiva rispetto all’equatore celeste culminando allo zenit sopra il Tropico del Cancro, latitudine 23°27’ nord.

L’evento astronomico, celebrato sin dall’antichità, segna il giorno più lungo dell’anno per chi vive nell’emisfero boreale, con il maggior numero di ore di luce. Subito dopo, le giornate inizieranno lentamente ad accorciarsi, anche se l’estate climatica e il caldo saranno solo all’inizio.

Solstizio e stagioni: cosa cambia?

Nel calendario astronomico, le stagioni non iniziano in modo arbitrario ma seguono il ritmo della Terra intorno al Sole. Il solstizio d’estate segna l’inizio dell’estate astronomica, che durerà fino all’equinozio d’autunno, previsto per il 22 settembre 2025.

La data del solstizio può variare leggermente di anno in anno, poiché cade tra il 20 e il 21 giugno. La scienza spiega che il solstizio è legato a una precisa configurazione della Terra e del Sole, ma l’essere umano ha sempre vissuto il fenomeno come qualcosa di più di un semplice evento astronomico: un momento di passaggio e festa, di rinnovamento.

Un giorno carico di significati

Fin dall’antichità, il solstizio d’estate è stato celebrato da moltissime culture. In Europa, era associato ai riti pagani legati alla fertilità e alla luce. I Celti e i popoli nordici lo celebravano con falò e danze, mentre in epoca cristiana molte di queste tradizioni sono state inglobate nelle celebrazioni di San Giovanni Battista, che si festeggia il 24 giugno.

In luoghi come Stonehenge, in Inghilterra, l’allineamento delle pietre con il sorgere del Sole del solstizio è ancora oggi oggetto di celebrazioni e raduni spirituali.

Estate meteorologica e percezione comune

Rispetto all’estate va precisato che esiste anche una stagione meteorologica, che inizia il 1° giugno e termina il 31 agosto. Si tratta di una convenzione usata per scopi climatici e statistici, che suddivide l’anno in quattro trimestri corrispondenti alle stagioni. Tuttavia, per la maggior parte delle persone, l’estate non inizia davvero finché non scocca il solstizio. L’idea di un momento esatto che sancisce il passaggio alla stagione più luminosa dell’anno ha un fascino profondo, legato al ciclo del Sole e alla nostra connessione con la natura.

La notte del solstizio diventa anche uno dei momenti privilegiati per osservare il cielo. Alla fine della primavera le ore di luce sono lunghe e al tramonto il cielo limpido può regalare spettacoli affascinanti: congiunzioni planetarie, stelle cadenti precoci e costellazioni tipiche della bella stagione, come la Lira o il Cigno. L’estate non è solo una stagione. È un simbolo di espansione, energia, libertà. Il 21 giugno 2025, quando il Sole raggiungerà la sua massima altezza, sarà anche un invito ad accogliere tutto ciò che la luce porta con sé: calore, consapevolezza, e un nuovo inizio. Non resta che segnare la data: sabato 21 giugno, ore 04,42. L’estate sta per cominciare.