Quando gli Who anticipavano il nostro futuro

Per chi, nel fulgore dei formidabili anni Sessanta, si augurava "di morire ancor prima di diventare vecchio" deve essere stato un duplice choc. Il primo: trovarsi a cavalcare da protagonista, col suo immarcescibile compagno di scorribande Roger Daltrey, anche la scena musicale dell’allora lontanissimo e inimmaginabile Terzo millennio; il secondo: vivere sulla propria pelle anche il peggiore degli incubi immaginati nel 1971.

Allora per Peter Townshend e la sua band i concetti di lockdown, di emergenza ambientale e di società costrette a comunicare solo da remoto, con l’ausilio di tecnologie avveniristiche molto simili a quello che sarebbe diventato Internet, era materia da racconto di fantascienza. Qualcosa da relegare nelle pagine di un libro a fumetti o tra i ritmi convulsi e le note taglienti di un’opera rock. Certo non un’istantanea – scattata chissà come con cinquant’anni d’anticipo – della vita quotidiana ai tempi del Covid-19, della transizione ecologica e dell’intelligenza artificiale che incombono oggi sulle nostre esistenze.

E forse è proprio per questo che Life House, il concept-album che gli Who – oggi alla soglia dei sessant’anni dalla loro fondazione – avrebbero voluto pubblicare sull’onda del successo dell’opera-rock Tommy, non riuscì a concretizzarsi in tutte le sue parti e finì chiuso in un cassetto. Salvo, però, riuscire a fornire l’ossatura dell’album Who’s Next, uscito nel 1971 e tuttora considerato uno dei migliori dischi rock di tutti i tempi (presente alla posizione numero 28 nella classifica che Rolling Stone dedica ai cinquecento capolavori del genere).

A distanza di oltre mezzo secolo dalla sua prima pubblicazione, l’album è stato ristampato in un’edizione deluxe che include – tra i 155 brani, di cui 89 inediti e 57 nuovi remix distribuiti in dieci cd – anche le composizioni e le varie fasi di sviluppo dell’enigmatico Life House.

"Una portentosa polemica sull’avvento di una nazione afflitta dai problemi climatici e dall’inquinamento", descrive il progetto Townshend, 78 anni, nelle monumentali note (ben cento pagine) allegate ai cd. Forse finalmente rassegnato all’eventualità che "un governo opportunista e autocratico possa imporre un lockdown in cui ogni persona è collegata a una rete di intrattenimento". Un mondo assediato dalla catastrofe climatica e dall’inquinamento in cui il vaccino non corrisponde a farmaci iniettabili né a piste ciclabili, ma a "una vera e propria ribellione alla sottomissione della popolazione in giacca e cravatta". Simbolo, questo, di un mondo distopico in cui corporation senza volto controllano le vite umane. Gli Who lo tinteggiarono, non senza fatica, in una lunga sequenza di brani, da consegnare poi a un ambizioso progetto che prevedeva concerti dal vivo, un film e un libro a fumetti – Life House. The Graphic Novel, anche questo ora presente nel cofanetto – che denunciassero i rischi di un’esistenza sedotta e poi sedata dagli eccessi di una rete d’intrattenimento che, presente in ogni casa, oggi assomiglia tanto alle nuove evoluzioni dell’online e alla realtà virtuale. Tanto da far dire adesso a Townshend, che la complessità del lavoro portò allora sull’orlo dell’esaurimento nervoso, "l’idea mi ha sempre affascinato perché molti dei fili della finzione sembrano diventare realtà".

Non poco per un "ribelle" capace di confessare "quando sollevavo la chitarra sopra la testa, mi sembrava di reggere il peso insanguinato di secoli infiniti di guerre insensate. Esplosioni. Trincee. Cadaveri. Il sibilo pauroso del vento". Più difficile, forse, sopportare il rumore delle esplosioni sul palco (una gli costò l’udito dell’orecchio sinistro) o le profetiche visioni della sua mente, capace di partorire capolavori e progetti incompresi. Come la claustrofobica favola di Life House, mai stata così credibile come oggi.