Quando cambia l’ora legale e torna quella solare. L’impatto sulla nostra salute

Il ritorno dell’ora solare segna la fine dell’ora legale e l’inizio del periodo in cui l’orario coincide con quello astronomico. Il cambio dell’ora continua a sollevare dibattiti in Europa, dove la proposta di abolire il doppio passaggio stagionale resta sospesa.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi? Il tema riguarda anche la salute: studi scientifici mostrano come il ritmo circadiano risenta dello spostamento periodico delle lancette.

Quando torna l’ora solare nel 2025

Nel 2025 l’ora solare tornerà nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre. Alle 3:00 l’orologio dovrà essere riportato indietro di sessanta minuti, tornando alle 2:00. La maggior parte dei dispositivi elettronici, quali computer e smartphone, si aggiornerà automaticamente.

La misura relativa all’ora solare è applicata in modo uniforme in tutti i Paesi dell’Unione europea secondo quanto previsto dalla Direttiva 2000/84/CE che coordina i cambi di orario negli Stati membri.

Le origini del cambio di orario

L’idea di sfruttare meglio le ore di luce risale al Settecento. Nel 1784 Benjamin Franklin pubblicò sul Journal de Paris una lettera satirica in cui suggeriva di alzarsi prima per risparmiare candele. La proposta moderna di spostare le lancette fu formulata dall’entomologo George Vernon Hudson nel 1895 e successivamente ripresa dall’industriale William Willett nel 1907.

La prima applicazione concreta avvenne nel 1908 a Port Arthur, in Canada. In Europa l’ora legale fu introdotta durante la Prima guerra mondiale per risparmiare energia e reintrodotta in seguito durante la crisi petrolifera degli anni Settanta. L’Italia l’ha adottata stabilmente dal 1966 e, dal 1996, segue il calendario armonizzato dell’Unione europea che prevede il cambio nell’ultima domenica di marzo e di ottobre.

Dove è in vigore nel mondo

Oggi il sistema dell’ora legale e del conseguente ritorno all’ora solare è adottato nella maggior parte dei Paesi europei, in Nord America, in alcune aree dell’America del Sud, dell’Asia e dell’Africa.

Non è utilizzato, invece, nelle aree equatoriali e in diversi Paesi asiatici come Giappone e Cina. La Cina ha applicato l’ora legale dal 1986 al 1991: in seguito è stata sospesa anche per le difficoltà organizzative legate alla gestione di un territorio vasto con cinque fusi orari geografici unificati sotto un unico orario nazionale (China Standard Time).

Il dibattito in Europa

Nel 2018 la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica da cui è emerso che oltre l’80% dei cittadini era favorevole a eliminare il cambio stagionale dell’ora. Nel 2019 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che avrebbe consentito ai singoli Stati membri di scegliere se mantenere l’ora solare o l’ora legale per tutto l’anno.

L’entrata in vigore, inizialmente prevista per il 2021, è stata rinviata a tempo indeterminato per il rischio di creare disallineamenti tra Paesi confinanti e complicazioni per i trasporti e il mercato interno. A oggi la normativa rimane in vigore e i cambi di orario continuano a essere applicati.

Il passaggio dall'ora legale all'ora solare e viceversa può influire sul nostro ritmo circadiano

Effetti sul ritmo circadiano

Il passaggio dall’ora legale a quella solare e viceversa influiscono sul ritmo circadiano, l’orologio biologico che regola sonno, veglia e produzione ormonale. Secondo l’American Academy of Sleep Medicine, anche una variazione di sessanta minuti può comportare disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione e aumento temporaneo del rischio di incidenti stradali.

Gli effetti sono in genere transitori e si attenuano dopo alcuni giorni, ma milioni di persone riferiscono disturbi del sonno, affaticamento e cali di concentrazione che possono protrarsi per settimane. Il tema resta oggetto di studi scientifici, che ne analizzano l’impatto su salute, produttività e sicurezza.

La discussione sui vantaggi e l’eventuale abolizione resta aperta. Finché non verrà approvata una normativa definitiva, il doppio cambio stagionale continuerà a scandire il calendario. Gli effetti sulla salute e sul ritmo circadiano restano un tema di ricerca, con implicazioni che superano la semplice questione di un’ora di luce in più o in meno influenzando umore, percezione della luce e stile di vita.