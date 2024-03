Qualità Caffè Moak . Da Modica al mondo nel segno dello stile

Caffè Moak, azienda di caffè nata a Modica nel 1967, continua il trend positivo di crescita chiudendo il 2023 con 25 milioni di euro di fatturato, un aumento del 36.82% rispetto all’anno precedente. Un traguardo raggiunto grazie all’attenzione data alla qualità del prodotto e dei servizi, agli investimenti in ambito produttivo, logistico, marketing e comunicazione, oltre all’ampliamento del portafoglio prodotti che vanta diverse tipologie di miscele, anche monorigine, valorizzate da un merchandising iconico.

L’azienda nasce dall’intraprendenza di Giovanni Spadola che ha trasmesso con amore e dedizione, la tradizione di una delle bevande più bevuta al mondo. Una storia di passione iniziata in un piccolo laboratorio nella Sicilia degli anni Settanta, dove l’obiettivo primario è sempre stato di garantire una qualità elevata della materia prima, selezionando i migliori chicchi provenienti dall’America meridionale, dall’India e dall’Africa. Da metà anni Novanta, ha fatto ingresso in azienda la seconda generazione Spadola, Alessandro (primogenito e Ceo del gruppo) – ad Annalisa (direttore Marketing & Comunicazione) traghettandola verso un’espansione in Italia e sui mercati esteri.

Oggi l’azienda – che con i suoi quattro marchi, Moak, Marsalì, Circi e Mokafè, esporta in oltre 50 Paesi nel mondo e vanta sedi in Germania, Grecia, Malta e Stati Uniti – ha una capacità produttiva di 60 tonnellate giornaliere, controllate dal laboratorio chimico interno che da 20 anni, analizza la qualità dalla materia prima al prodotto finito, migliorando così tutti i processi produttivi e qualitativi.