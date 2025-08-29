Qualità Baumgartner. La macelleria ’stellata’ del maestro Jakob

Venerdì 29 Agosto 2025

Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
Jakob Baumgartner è un uomo d’altri tempi. Perché lui è una vera istituzione a San Lorenzo di Sebato, delizioso paese a pochi chilometri da Brunico. Siamo nel cuore della Val Pusteria e il macellaio del paese è un punto di riferimento non solo per i locali ma anche per i visitatori abituali, quei villeggianti che – stagione dopo stagione – hanno imparato a conoscere la sua maestria nel trattare le carni. "Tutte – afferma con orgoglio Jakob – rigorosamente della zona. A me piace andare a trovare gli allevatori e conoscere gli animali. Questo è l’aspetto più importante del nostro lavoro. Non siamo grandi, ma cerchiamo solo la qualità. Macelliamo una volta alla settimana e poi, stop".

Non è semplice seguire i ritmi della natura e della tradizione che si tramanda, ma Jakob è già in macelleria prima che si accendano le luci dell’alba e alla sera si corica non più tardi delle 21. La sua passione è sacrificio, professionalità. Nel laboratorio - nel cuore del paese all’ombra di Plan de Corones - Albin insegna ai giovani l’arte della macellazione che, in questi luoghi, è molto più che un semplice lavoro. A pranzo, Jakob unisce dipendenti e famiglia per un pranzo a casa sua, per "stare insieme, mangiare quello che c’è e poi tornare al lavoro".

La semplicità di un uomo che è tutta racchiusa nel suo sorriso. Contagioso. Sarà anche per questo che il negozio Baumgartner è una macelleria tradizionale e artigianale con una lunga storia. Una storia di qualità che ne ha fatto un punto di riferimento anche per lo chef stellato Norbert Niederkofler. Razze bovine locali, altissima qualità e l’esperienza infinita di Jakob nella macellazione. Ingredienti perfetti per carni ’stellate’ che raccontano l’Alto Adige. A tavola e nel cuore.

D.Cas.

