"Il Natale serve per ricordarsi che si può essere buoni": è la frase che Babbo Natale pronuncia nel trailer di 'Qualcuno salvi il Natale' e riassume perfettamente lo spirito del film che uscirà su Netflix giovedì 22 novembre.Stiamo parlando di una commedia per famiglie che racconta di Kate e Teddy, fratello e sorella. Mentre cercano di riprendere con la videocamera Babbo Natale che distribuisce doni il 24 dicembre, succede qualcosa di imprevisto che li porterà a vivere la più fantastica avventura possibile.Babbo Natale è interpretato da Kurt Russell (visto ad esempio in '1997: fuga da New York', 'Guardiani della Galassia Vol. 2', 'Grosso guaio a Chinatown'), mentre Kate e Teddy sono rispettivamente Darby Camp ('Big Little Lies') e Judah Lewis ('La babysitter'). Infine, la mamma di Kate e Teddy ha il volto di Kimberly Williams-Paisley ('Il padre della sposa', 'We Are Marshall').Il trailer accenna ai creatori di 'Harry Potter e la pietra filosofale" e 'Mamma, ho perso l'aereo": il riferimento principale è a Chris Columbus, che è stato il regista di questi due film ed è il produttore di 'Qualcuno salvi il Natale'.Il regista del film si chiama Clay Kaytis, che si è fatto le ossa nel mondo del cinema d'animazione e ha debuttato dirigendo 'Angry Birds – Il film'. Con 'Qualcuno salvi il Natale' si cimenta con il suo secondo lungometraggio, il primo con attori in carne e ossa.La sceneggiatura è stata scritta da Matt Lieberman, che è all'esordio ma ha già in lavorazione diversi altri progetti: ad esempio, la versione animata della 'Famiglia Addams' (uscirà nel 2019) e il lungometraggio animato di 'Scooby-Doo' (uscita ancora da stabilire).'Qualcuno salvi il Natale' dura un'ora e quarantaquattro minuti ed è adatto a spettatori di tutte le età. Per poterlo guardare bisogna essere abbonati a Netflix e attendere li 22 novembre, quando verrà pubblicato nel catalogo del servizio di streaming. Non farebbe male attrezzarsi di coperte e dolcetti, per accompagnare la visione.