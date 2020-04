Bologna, 2 aprile 2020 - Ogni settimana oltre 100 giochi classici, con livelli di difficoltà crescente, per tutti e per i solutori più esperti, accanto a barzellette e rubriche varie; quiz intriganti che spaziano dall’attualità alla scienza, dalla storia alla musica allo spettacolo, per divertirsi e migliorare la propria cultura in pieno relax: è la rivista settimanale QN Enigmistica, con le sue 48 pagine di giochi per stimolare la conoscenza attraverso il meccanismo del gioco, sviluppare la logica e allenare la mente.

Con una carta speciale per l’uso di gomma e matita e un carattere di stampa che non stanca la vista e con tanti nuovi giochi, QN Enigmistica propone ai suoi lettori i classici di sempre (come cruciverba e rebus) resi più attuali e più aderenti agli avvenimenti del mondo d’oggi e ai personaggi più in vista nella cultura, nelle arti, nello spettacolo e nello sport, assieme a nuovi giochi appassionanti (La cascata, La discesa, Suguru, I cruci-verbi, Il bouquet di parole e una rubrica che spiega i neologismi in cui ci imbattiamo quotidianamente), offrendo ogni settimana nelle sue pagine qualche sorpresa stuzzicante. I giochi sono studiati da un’équipe di esperti e realizzati dalla PRS, editore di Domenica Quiz, sotto la guida di Giorgio Rivieccio.

Da sempre QN Enigmistica si è proposta di essere vicina ai lettori, con i quali negli anni ha stabilito un rapporto reciproco di amicizia e di fiducia; ne ascolta i suggerimenti e le indicazioni per fornire dei contenuti che rispondano alle loro esigenze. QN Enigmistica è in edicola tutti i martedì a solo un euro, mentre tutti i giorni, dal martedì alla domenica, all’interno di QN Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno sono pubblicati spazi dedicati ai giochi forniti dalla rivista.