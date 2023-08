“Q“ e Fútbologia: addio Luca Di Meo

Scompare una parte di Wu Ming, il collettivo (“senza nome” oppure “cinque nomi”) di scrittori e artisti di Bologna. È morto domenica a 59 anni, dopo una malattia, Luca Di Meo, Wu Ming 3, scrittore che ha fatto parte anche di Luther Blissett (1994-99) con cui firmò Q, probabilmente il romanzo più conosciuto del gruppo. "Luca muore nel suo appartamento di Bologna, nove giorni dopo aver compiuto 59 anni, 15 anni dopo aver lasciato Wu Ming, quattro anni dopo l’ultimo evento insieme, quasi sei mesi dopo l’ultima seduta di chemio, ché tanto non serviva più a niente. Antidolorifici, e via andare", lo ricordano su “Giap“, il blog del collettivo.

"Uno di noi – cioè: uno del quartetto che scrisse Q – “non c’è più“ in quel senso lì. Anni di lavoro sul confine tra presenza e assenza, sull’esserci senza apparire, poi arriva quel senso lì", scrivono. Q dei Luther Blissett (dal nome di un calciatore inglese di origine giamaicana degli anni ’80) è un romanzo storico pubblicato nel 1999 e dietro al nome collettivo c’erano quattro scrittori di Bologna: Roberto Bui (poi Wu Ming 1), Giovanni Cattabriga (Wu Ming 2), Federico Guglielmi (Wu Ming 4) e, appunto, Di Meo (poi Wu Ming 3).

Ambientato nel 1555, il libro racconta la storia di un eretico dai mille nomi e quella del suo nemico, Q, appunto, negli anni della Germania di Lutero e dell’Inquisizione. "Nella seconda metà dei Novanta Luca fu, tra le altre cose, Luther Blissett – ricordano infatti – il cui nome era legione. In quel periodo scrivemmo il romanzo che ci avrebbe cambiato la vita. Nell’anno 2000 fondammo Wu Ming (con in più Riccardo Pedrini, Wu Ming 5, ndr). Luca uscì dal collettivo otto anni dopo". Ma proseguì, in alcune occasioni, a partecipare a iniziative. "Nel frattempo – scrive ancora Wu Ming – c’eravamo persi di vista, e ritrovati, e ci saremmo ripersi e di nuovo incontrati. Ogni tanto abbiamo fatto la reunion, come ogni band che si rispetti. La prima volta nel 2011. L’ultima nel 2019: la sala Stabat Mater dell’Archiginnasio stracolma per il ventennale di Q. Chi c’era la ricorderà finché campa". E poi, il saluto: "Quel che abbiamo fatto insieme è stato importante, e rimane. Il resto lo teniamo per noi. Il resto è il rispetto che dobbiamo alla nostra storia comune. Ciao Luca".

Nel 2012 Luca Di Meo aveva fondato il progetto sul calcio Fútbologia e nel 2014 aveva firmato il documentario Nel pallone. Nel 2014 all’interno dei Wu Ming Lab aveva tenuto il ciclo di seminari Fútbologia. Il racconto del racconto del calcio sulla narrazione del calcio e la sua storia.