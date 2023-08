Pura Vision Concept anticipa il futuro

Pininfarina Pura Vision è un concept presentato alla Monterey Car Week. Affascinante per design e soluzioni, crossover-coupé per carrozzeria, che prospetta un futuro per l’auto a batterie. Definita come Luxury Utility Vehicle elettrico (e-LUV).

Questo prototipo a ruote alte con le portiere posteriori che si aprono controvento, come sulla Ferrari Purosangue, sarà la fonte di ispirazione della futura generazione di veicoli elettrici del brand.

f.f.