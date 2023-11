Pullover in cashmere, idee per lei e per lui per abbinamenti eleganti e casual

Il cashmere è spesso associato all'autunno e all'inverno ed è molto utilizzato per creare capi di abbigliamento e accessori di alta qualità come pullover, cardigan, sciarpe e cappotti, particolarmente adatti al guardaroba di stagione. Il termine si riferisce, infatti, a un tessuto morbido ed elegante ottenuto dalla lana della capra del Kashmir, particolarmente rinomata per la sua morbidezza, leggerezza e versatilità. Uno degli indumenti in cashmere più indossati di questi tempi, appena le temperature calano e fuori piove, è il pullover, maglione a maniche lunghe, presente sia nell’armadio femminile sia in quello maschile.

Moda donna

Per un look elegante e formale si può abbinare un pullover in cashmere a una gonna al ginocchio o a pantaloni eleganti, completando l’outfit con scarpe a tacco alto, una cintura e una borsa di design. Per uno stile più casual-chic, si può indossare questo capo con jeans skinny o pantaloni chino, con mocassini, stivaletti o ballerine e un bel paio di orecchini. Nel weekend, per uno stile disimpegnato, ma contemporaneo, per una serata al cinema o in un locale si può mettere il pullover in cashmere con pantaloni larghi e comodi, come i pantaloni palazzo, e un paio di sneakers. Nelle giornate più fredde e in inverno si può indossare il pullover in cashmere sopra una camicia o una maglia, accostandolo a un cappotto lungo, leggings o pantaloni invernali, e stivali alti.

Moda uomo

Se si punta su un look informale, si può indossare un pullover leggero in cashmere insieme a jeans o pantaloni chino, scarpe da ginnastica o scarpe da barca. Per un'occasione più formale, un pullover in cashmere o lana di alta qualità può essere abbinato a un paio di pantaloni classici e scarpe eleganti. Completa il look con una camicia sotto al pullover per un tocco più sofisticato. Durante i mesi più freddi, un pullover spesso e caldo può essere messo con un paio di pantaloni invernali e degli stivali, oltre a una giacca o a un cappotto. Nelle giornate ancora autunnali e più tiepide, il pullover in cashmere può essere utilizzato come strato intermedio sotto a una giacca o a un blazer, un’idea da replicare anche in primavera.

Colori

La scelta cromatica del pullover in cashmere dipende dai propri gusti personali, dal tono di pelle, dal resto dell’outfit e dal contesto in cui si desidera indossarlo. Il grigio e il beige sono colori neutri che si abbinano facilmente ad altri capi d'abbigliamento e sono adatti a situazioni formali o casual. Blu navy e nero non passano mai di moda e si adattano bene a molti look. Il bianco, un altro grande classico, è fresco ed elegante. Per l’autunno funzionano sempre le tonalità terrose come il marrone, il ruggine e il verde oliva.

Lavaggio

Lavare il pullover e gli altri capi in cashmere richiede cure particolari per preservare la morbidezza e la durata degli indumenti. È importante leggere l'etichetta del capo per verificare le istruzioni specifiche di lavaggio. Alcuni capi di cashmere possono essere lavati a mano, mentre altri possono richiedere la pulizia a secco. Se possibile, questi capi così delicati dovrebbero essere lavati a mano utilizzando acqua fredda o tiepida e un detersivo delicato per lana o cashmere. Il tessuto non dovrebbe essere strofinato, ma premuto delicatamente, e va poi risciacquato con cura. Eventuali residui di detersivo potrebbero renderlo ruvido o opaco. Nel caso si utilizzi la lavatrice, l’acqua dovrebbe essere fredda o a bassa temperatura, preferibilmente con un ciclo delicato e breve. In questo caso, per proteggere il cashmere da sfregamenti e possibili danni durante il lavaggio in lavatrice, si consiglia di inserirlo in un sacchetto per il bucato o una federa di cuscino. Dopo il lavaggio, il capo dovrebbe essere steso su un asciugamano pulito e asciutto, quindi arrotolato delicatamente per assorbire l’umidità in eccesso. Successivamente, il capo dovrebbe essere steso su una superficie piana per farlo asciugarlo completamente, evitando l’esposizione diretta al sole.