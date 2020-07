A inizio luglio i pub del Regno Unito hanno riaperto i battenti dopo il lockdown e gli inglesi si sono riversati a fare il pieno di pinte dopo mesi di astinenza. E anche lì, come in Italia, gli esercenti stanno faticando a fare rispettare le disposizioni sul distanziamento sociale, spesso e volentieri ignorate dai clienti euforici. D'altra parte è difficile sradicare abitudini consolidate: oggi non si potrebbe servire da bere al bancone, ma solo al tavolo, e per i frequentatori dei pub è un cambiamento spiazzante. Così Jonny McFadden, il titolare dello Star Inn a St Just, in Cornovaglia, ha adottato una soluzione drastica: ha installato davanti al bancone una recinzione elettrica, tipo quella che si usa nei campi per le mucche, per assicurarsi che gli avventori stiano a un metro di distanza dallo staff.



If you ignore social distancing rules at The Star Inn in St Just then you're in for a shock...literally https://t.co/QiBb2EqkzH — Cornwall LIVE (@CornwallLive) July 12, 2020



Dal piccolo borgo rurale la notizia ha fatto il giro del mondo ed è finita su dozzine di giornali. Alla testata locale Cornwall Live McFadden ha raccontato che, da quando ha installato il filo elettrificato, i clienti stanno molto più attenti a rispettare le nuove norme. Anche se, ha ammesso, la recinzione finora è sempre rimasta spenta: il cartello che segnala il pericolo e la minaccia della scossa (che per altro in realtà sarebbe molto leggera) sono più che sufficienti per mettere in riga i più indisciplinati. "Ma nel caso si può accendere", ha aggiunto.



La trovata, concepita tra il serio e il faceto, ha portato al pub una grossa visibilità, che McFadden si augura possa attirare qualche visitatore in più visto che gli affari dopo la riapertura sono meno della metà di prima.





