Provincia-mondo. Amori e vite vere dentro la storia

La provincia e i falò. I falò sono quelli attorno cui nascono le storie. Murakami l’ha ricordato, quattro anni fa, in una lectio magistralis nelle Langhe, per il premio Lattes Grinzane. Suggestioni o nostalgia? La questione – anche narrativa – rimane: si può raccontare il mondo e la società in trasformazione, anche da un punto indefinito del mappamondo? Proprio perché il vissuto – spesso pura finzione, talvolta autobiografico – riesce con la magia dell’intreccio a smuovere qualcosa in chi lo legge, la risposta diventa affermativa.

Un esempio. Nel giro di pochissimi mesi sono usciti due libri: La canzone popolare di Nicolas Mathieu e Mani nella terra di Lee Cole, entrambi editi da Marsilio. Così lontani, ma anche così vicini. Al centro della scena ci sono Hélène e Cristophe (nel primo romanzo). Owen e Alma (nel secondo). Due coppie all’inizio clandestine in due Paesi differenti: la provincia della Francia, per l’esattezza le colline di Nancy, e l’America profonda della Bible Belt, il Kentucky. Due storie, appunto. Che profumano della terra da cui nascono. In grado però di raccontare – non per sommi capi – generazioni diverse che hanno attraversato (non dal centro del mondo) le trasformazioni sociali e politiche.

Nel primo caso Hélène, quarantenne, apparentemente ha tutto quello che si potrebbe desiderare: una famiglia, un lavoro stabile che l’ha affrancata. Abita a Parigi, ma sceglie di tornare a vivere sopra le colline di Nancy. È quella che si potrebbe definire (con un termine forse un po’ vetusto e fuori tempo massimo) una persona realizzata. Tutte le sue certezze crollano quando si schiude come una madeleine – che nostalgicamente riporta al passato – la visione di Cristophe all’orizzonte. Di cui era perdutamente innamorata ai tempi del liceo.

Lui era il campione della squadra di hockey della cittadina, ora separato (e con un figlio) cerca di dare un senso alla sua esistenza di quarantenne. Che è il primo (vero) momento in cui nella vita si fanno i conti con cosa si è stati e con che cosa si aspirerebbe a essere o a diventare. L’ultima chiamata. Il tagliando della maturità.

In mezzo però c’è proprio quella generazione (gli attuali quarantenni) che sono stati adolescenti quando il Novecento stava per emettere gli ultimi inequivocabili segnali di un mondo che era nel pieno di una trasformazione politica (tanto da chiudere in anticipo il Secolo Breve, con il disfacimento dei due blocchi) e digitale.

Quel Capodanno fra 1999 e 2000 vissuto col terrore del Millennium Bug che potesse farci perdere ogni dato (digitale) che aveva accumulato, senza avere sul momento la consapevolezza che i dati (i Big Data) avrebbero dettato legge negli anni successivi e si sarebbero affermati, anche attraverso gli algoritmi, come regolatori (volenti o nolenti) delle nostre esistenze.

L’amore clandestino tra Hélène e Cristophe ha un inizio immateriale con il ritrovarsi (dopo tanti anni) attraverso Facebook per poi avere uno sbocco inevitabilmente materiale, ove il sesso diventa la frontiera d’esplorazione e unione. Ma loro restano sospesi tra quello che avrebbero potuto essere (e non sono stati) nella provincia ritrovata da Hèlène e che invece Cristophe non ha mai avuto il coraggio di abbandonare.

Owen e Alma invece, vivono già nella società digitalizzata. In cui il laptop (con o senza Mela) è un’appendice del loro corpo, oltre che un mezzo per scrivere. Si ritrovano in una provincia in cui si aspetta con trepidazione la vittoria (che poi arriverà) di Trump alle Presidenziali, perché quel “Make America Great Again“ è un appiglio per il riscatto di chi Washington o New York l’ha vista soltanto in gita scolastica o in televisione. Per loro invece, la vittoria di Trump è una disgrazia.

Alma, come Hélène, è in una posizione (sociale) superiore a Owen che spiantato vive nella cantina del nonno e mangia pollo fritto. Lei ha vinto una borsa di studio dopo il suo primo libro. Lei è bosniaca, ma la tragedia della guerra nei Balcani che poco più di un decennio prima ha mandato in frantumi l’"Unità e Fratellanza" teorizzata da Tito per tenere insieme la Jugoslavia, e l’intera Europa che non ha saputo arginare, negli Stati Uniti (e soprattutto nel Kentucky) è pressoché ignorata. Gli unici riverberi sono i giocatori di pallacanestro della generazione jugoslava dei fenomeni (senza distinzione etnica) che sono sbarcati nell’Nba. La terra, la provincia, i falò e le questioni private. Una frontiera (non nuova, ma efficace) del romanzo.