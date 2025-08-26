Il cranio di un bimbo di 140mila anni fa è la più antica prova dell’incrocio tra Homo Sapiens e Neanderthal

Skhul, 26 agosto 2025 – Seppur non intero, un cranio di 140 mila anni fa rinvenuto nel 1932 in Israele nella grotta di Skhul, sul Monte Carmelo, si è rivelato oggi una scoperta antropologica di straordinaria rilevanza: rappresenta infatti la più antica prova scientifica dell’incrocio tra Homo sapiens e uomo di Neanderthal.

Come si è arrivati a scoprire il mix

Appartenente a un bambino di circa cinque anni, per decenni il fossile era stato attribuito a un gruppo primitivo di Homo sapiens, ma nuove analisi morfologiche condotte da un team internazionale guidato dall’Università di Tel Aviv e dal Centro Nazionale Francese per la Ricerca Scientifica hanno portato a individuare una sorprendente commistione di tratti.

Dopo averlo scansionato con il ricorso alla tomografia micro-computerizzata (micro-CT), riuscendo così a condurre un’analisi dettagliata delle sue strutture anatomiche (incluse quelle non visibili come l'orecchio interno), gli studiosi hanno realizzato un accurato modello tridimensionale del cranio per poi confrontarne le caratteristiche con quelle di diverse popolazioni di ominidi.

La forma generale - in particolare la curvatura della volta cranica - è risultata propria dell’Homo sapiens. Ma altri elementi (come la struttura della mandibola, l’orecchio interno e il sistema di irrorazione sanguigna intracranica, ricostruito a sua volta con l’ausilio della tecnologia 3D) sono risultati tipici dell’uomo di Neanderthal. A giudizio degli esperti, questo mix anatomico costituisce quindi la più antica prova diretta di un legame biologico tra i due gruppi.

Un incontro avvenuto molto prima del supposto

La scoperta modifica inoltre radicalmente la cronologia delle interazioni tra Homo sapiens e Neanderthal sia in termini assoluti (i primi incroci erano supposti risalire tra i 40.000 e i 60.000 anni fa) sia a livello locale.

Finora si pensava che i Neanderthal fossero giunti nella cosiddetta Terra di Israele soltanto 70.000 anni fa, provenienti dall’Europa. Ricerche precedenti avevano però già dimostrato che una particolare popolazione di Neanderthal, chiamato “Nesher Ramla Homo”, viveva nella regione da almeno 400.000 anni. E il bambino della grotta di Skhul conferma ora che l’incontro dei Neanderthal con gruppi di Homo sapiens in uscita dall’Africa avvenne molto prima di quanto sinora supposto dagli antropologi, ovvero già 140.000 anni fa.

Soprattutto, essendo decisamente più antico del famoso “Bambino della Valle di Lapedo” in Portogallo (risalente a 28.000 anni fa e caratterizzato a sua volta da tratti di entrambi i gruppi), il cranio ritrovato in Israele dimostra che l’incrocio tra Homo sapiens e Neanderthal fu un fenomeno già in atto in Medio Oriente molte decine di migliaia di anni prima della scomparsa dei Neanderthal in Europa.

Un passaggio cruciale della nostra evoluzione

Alla luce del nuovo studio, pubblicato sulla rivista L'Anthropologie, il cranio del bambino di Skhul diventa la testimonianza più antica di un passaggio cruciale nella nostra evoluzione, certificato dal fatto che il genoma umano moderno presenta ancora tracce neandertaliane tra il 2% e il 6%, a seconda degli individui.

Un passaggio cruciale avvenuto in quello che già ai tempi era da considerare un territorio di frontiera, crocevia tra Africa ed Eurasia, in cui Homo sapiens e Neanderthal iniziarono a intrecciare rapporti sociali e biologici, dando vita a una lunga storia di scambi e assimilazioni.