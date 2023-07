Bikini blues, l’ansia della prova costume

Siamo entrati nel vivo dell’estate. Come ogni anno, con la bella stagione, si parla molto di prova costume. È uno di quegli argomenti che spesso porta con sé anche un senso di frustrazione in coloro che hanno problemi con la propria immagine corporea e sentono la pressione sociale basata su standard irraggiungibili e poco comuni, rappresentati dai modelli promossi dai mass media. Anche sui social passano determinati messaggi, con foto realizzate da angolazioni strategiche e con l’uso di filtri e ritocchi.

Disagio

Fatto sta che sono in molti a risentire della cosiddetta bikini blues, un fenomeno che, secondo uno studio condotto da MioDottore.it, colpisce il 45% degli italiani, in particolare il target femminile. Il momento della prova costume viene vissuto con ansia e paura a causa del parere ipercritico che spesso si ha su di sé e per il timore dello sguardo e del giudizio altrui. A preoccupare, in particolare, sono, nell’ordine: il pensiero di non aver raggiunto la forma fisica desiderata (45%), una perenne insicurezza e insoddisfazione del proprio corpo, il confronto con i parametri estetici predominanti nella società (23%) o con i vicini d'ombrellone (18%).

Costume da bagno

Per oltre un terzo degli italiani (35%), lo shopping per bikini e costumi in generale è motivo di ulteriore malumore e agitazione. Ciò si associa alla difficoltà nel trovare modelli e taglie che valorizzino la propria figura. Spaventa il momento della prova in camerino con luci spesso impietose che evidenziano eventuali difetti e imperfezioni. Solo il 18% del campione oggetto dell’indagine di MioDottore.it ha affermato di farsi fotografare in spiaggia. La maggior parte, invece (53%) si rifiuta e, se non può farne a meno, cerca di coprire o nascondere parti del corpo (18%) con alcuni stratagemmi o si fa riprendere solo in determinate circostanze (24%).

Pancia e gambe

Per nascondere alcune parti del corpo che non piacciono e sono ritenute poco conformi agli standard estetici, molti indossano un pareo o una camicia leggera (39%) o provano a mantenere posizioni e posture che possano valorizzare la propria immagine (per esempio, pancia in dentro, petto in fuori e schiena dritta). A causare maggiore disagio, in base a quanto hanno rivelato gli intervistati dello studio in questione, sono soprattutto l'addome (nel 62% dei casi) e le gambe (45%). Queste ultime sono un cruccio prevalentemente femminile (45% contro il 10% degli uomini che se ne preoccupano a loro volta).

No al fai da te

Il fatto è che ciascuno di noi è unico e merita di sentirsi a proprio agio nel proprio corpo, indipendentemente dai canoni estetici imposti dalla società. In più è un vero peccato non godere completamente di un’esperienza piacevole come una giornata al mare quando si ha la possibilità di viversela. Attenzione, poi, a non lanciarsi in diete fai-da-te improvvisate e last minute: se si deve perdere peso per questioni di salute o perché si desidera avere una silhouette più sottile, bisogna compiere questi passi sotto il controllo medico di un nutrizionista.

Contro l’ansia

Per alcuni l’ansia può essere un fattore paralizzante. Se ti capita di sentirti sopraffare da una sensazione del genere mentre sei fuori, prova a inspirare ed espirare con la pancia, usando il diaframma anziché i polmoni e la parte alta del busto. E concentrati sul respiro. Focalizzarsi su questo aiuta a calmarsi e a distrarsi da certi pensieri negativi. Puoi esercitarti anche con pratiche come la meditazione o la mindfulness.

Cura di sé

A prescindere da cuscinetti e centimetri, l’estate potrebbe essere un’occasione per recuperare il rapporto con il proprio corpo e prendersene cura in vari modi, muovendosi di più all’aria aperta e stando più a contatto con la natura, a prescindere dall’aspetto esteriore e dalla sua ossessione. Fare attività che ci fanno stare bene, soprattutto quando fuori splende il sole, permette di sviluppare endorfine e fa aumentare la serotonina, l’ormone della felicità. Quando siamo contenti, guardiamo il mondo, e noi stessi, in modo decisamente più positivo.