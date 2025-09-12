’Prospettiva Dante’. Il Sommo Poeta rivive tra versi e memoria

di Stefano Marchetti

Nel centro storico di Ravenna esiste una zona del silenzio tutta dedicata a Dante che il 14 settembre 1321, in esilio da Firenze, concluse i suoi giorni proprio in Romagna. Attorno al tempietto neoclassico con la tomba del poeta, già da diversi anni è stata creata un’area di rispetto e di pace dedicata alla sua memoria: include il Quadrarco di Braccioforte, dove furono nascoste le ossa di Dante durante la seconda guerra mondiale, la Basilica di San Francesco, dove furono celebrati i suoi funerali, gli antichi chiostri francescani (nella foto in alto a sinistra), il Museo e la Casa Dante.

E proprio in questi luoghi che invitano alla memoria e alla riflessione, dal 17 al 21 settembre si terrà la 14ª edizione del festival ’Prospettiva Dante’, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, con la direzione scientifica dell’Accademia della Crusca.

Cinque giornate che uniranno ricerca, alta divulgazione e arti dello spettacolo nel segno del Poeta, "per invitarci a scoprire e riscoprire le radici dantesche di un’idea di cultura e letteratura come sede di un’esemplare e tuttora attuale tensione spirituale e morale", spiegano gli organizzatori.

’Versi d’amore e prose di romanzi’ è il tema di quest’anno, tratto dal XXVI canto del Purgatorio, dove Dante incontra Arnaut Daniel, grande poeta provenzale. Ad aprire il festival, mercoledì 17 ai chiostri francescani, sarà Gabriele Lavia, grande attore e regista, in una speciale lettura dantesca. In serata Roberto Mercadini, scrittore, affabulatore e youtuber, presenterà ’Un monologo per Dante: più nobile è il volgare’. Giovedì 18 il pianista Gregorio Nardi offrirà un raffinato recital ispirato alle donne di Dante che hanno ’intelletto d’amore’: musiche del Romanticismo evocheranno figure femminili straordinarie, come Beatrice, Francesca, Pia de’ Tolomei. La stessa sera verrà assegnato il Premio Dante - Ravenna al giornalista e scrittore Paolo Rumiz.

Venerdì 19 Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte di Firenze, guiderà una riflessione su ’Caritas, bellezza e tempo tra Dante e noi’, mentre sabato 20 Virginio Gazzolo, decano degli interpreti danteschi, darà corpo e anima a un ’Pas de trois infernal’, ovvero tre figure iconiche dell’Inferno dantesco, Ulisse, Ugolino e Lucifero. A seguire, l’intervento del filologo Paolo Squillacioti su ’Luce fuoco ardore. I trovatori nella Commedia’ e in serata il dialogo animato ’Come in un giuoco di specchi: Dante, Lord Byron e Lorenzo Da Ponte’, presentato da Vincenzo De Angelis, Amerigo Fontani e Marcello Prayer.

Verrà quindi assegnato il Premio Musica e Parole a Tosca, che regalerà al pubblico alcune sue interpretazioni. Per chiudere, domenica mattina alle 11, Jacopo Veneziani, giovane e apprezzatissimo storico dell’arte e divulgatore, riceverà il Premio Dante Web, e ripercorrerà ’Il cammino di Dante nella storia dell’arte’. Info su www.prospettivadante.it