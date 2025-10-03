Pronti al giro del mondo in... tavola. Quanti sapori

di Angela BaldiIl giro del mondo restando in città, almeno quello del gusto. Dal 10 al 12 ottobre ad Arezzo appuntamento con la diciannovesima edizione del Mercato Internazionale: una delle rassegne più collaudate, che dal venerdì alla domenica invaderà la città con oltre 300 stand da tutto il mondo, per un’esperienza tra sapori, profumi e tradizioni provenienti da ogni continente. Sono infatti 195 gli espositori stranieri, provenienti da 35 Paesi, che riempiranno le vie e le piazze nel percorso che va dall’Arena Eden a via Spinello, passando per via Niccolò Aretino, via Guadagnoli, via Margaritone, piazza San Jacopo e Sant’Agostino.

Su iniziativa di Confcommercio e Fiva col patrocinio del Comune e della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e la collaborazione di Fondazione Arezzo Intour, Discover Arezzo e Atam, l’evento si preannuncia come un appuntamento da record con oltre tre chilometri di prodotti artigianali e gastronomici.

Tra le novità di questa edizione lo stand portoghese con le golose Pastel de Nata, i cocktail provenienti da Cuba e le specialità dall’India come la tipica Samosa. In arrivo specialità culinarie che vanno dall’asado argentino alla paella spagnola con spettacoli di flamenco, alla pita greca, passando per picanha brasiliana e Angus irlandese.

Tante anche le specialità europee: dai formaggi olandesi alle birre belghe, lo speck e i canederli del Sudtirolo, non mancheranno le eccellenze asiatiche e i sapori americani. Dalle spezie e i profumi dalla Provenza, ai biscotti al burro della Bretagna, birre dall’Irlanda. Dalla Germania lo stinco arrosto e gli intramontabili würstel con i crauti; la Grecia con il souvlaki, caviale, vodka e perle dalla Russia; l’essenza di rosa dalla Bulgaria e gli arrosti dai paesi slavi.

E ancora: ci saranno i tessuti di Fiandra, argenti e oggettistica in legno e pelle dall’Africa, fiori dall’Olanda. Ma ci sarà spazio anche per il territorio, saranno infatti presenti oltre 90 espositori aretini con tanti prodotti artigianali. Dalla tradizione toscana, si potranno gustare hamburger, sughi e pasta fresca, focacce ripiene e ciacce fritte, senza dimenticare i dolci. Non mancheranno panini farciti con lampredotto e maiale brado.

In piazza San Jacopo tornerà il Mercato con Campagna Amica con prodotti a chilometro zero. Coldiretti sarà qui con tante specialità agroalimentari, frutta e verdure di stagione, tra zucche, funghi e castagne e molto altro. Presenti lungo il percorso anche le apicar a motore con prodotti della cucina di strada. Foodtruck attrezzati con cibi gourmet e una speciale sezione dedicata al gluten free, al vegan e alla cucina vegetariana.

Gli stand del mercato internazionale resteranno aperti tutti i giorni dalle 9 di mattina all’una di notte, animando le serate con un programma di eventi collaterali scandito da musica, danze e animazioni per bambini. Sabato 11 ottobre dalle 21 in piazza Sant’Agostino ci sarà il concerto live degli Umagroso, band dai ritmi travolgenti che allieterà tutti i visitatori, ad ingresso libero grazie al sostegno dei commercianti di piazza.