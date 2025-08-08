Pronti a un tuffo tra natura, sole e divertimento. Tante opportunità

Nell’entroterra marchigiano diversi parchi acquatici offrono un’alternativa perfetta al mare, tra natura, sole e divertimento. Nato nel 1985 per iniziativa di Rudy Panatta, il Parco Eldorado si estende per oltre 30.000 mq ai piedi del Monte San Vicino, nei pressi del Parco dei Monti Sibillini. Immerso nella natura incontaminata, e aperto tutti i giorni fino al 31 agosto dalle 9 alle 18.30, al suo interno ospita attrazioni da record come i Big Twins, tra gli scivoli kamikaze più lunghi d’Europa con impianto di risalita motorizzato, piscine, acquascivoli, una laguna, e una vasca idromassaggio con acqua riscaldata.

Ad Osimo, La Nuova Isola propone un ambiente a misura di famiglia: aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19.30, offre piscine per tutte le età, aree relax, ombrelloni e lettini, un campo in sabbia per beach volley, campi da calcetto di erba sintetica, un parco giochi per bambini, con animazione e attività durante l’intera giornata.

Il Family Resort Verde Azzurro (Cingoli, MC) combina la dimensione del villaggio con quella del parco acquatico. Qui scivoli, canyon river, piscine con idromassaggio e zone attrezzate garantiscono un’esperienza completa, tra sport, relax e puro divertimento estivo.